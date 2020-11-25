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Почему выпечка не испортит вашу фигуру

Оказывается, правильный хлеб помогает похудеть

сегодня, 14:10
Автор:

Кириєнко Анна

Хлеб и выпечку называют главным врагом стройной фигуры. Некоторые его не употребляют вообще, называя "абсолютно бесполезным продуктом".

Почему выпечка не испортит вашу фигуру

Фото: freepik

Но на самом деле выпечка так страшна, как все привыкли думать? Давайте разберемся.

Чаще всего люди набирают вес не потому, что едят хлебные изделия, а потому, что злоупотребляют ими. Умеренное употребление выпечки не станет для вас катастрофой. Даже наоборот — хлеб улучшает процессы пищеварения и снижает количество жира, который окружает большие внутренние органы. Поэтому, сбалансированное употребление выпечки способствует метаболизму и поможет быстрее сбросить вес.

Но, чтобы употребление этого продукта шло вам на пользу, стоит выбрать хлеб с качественным составом. В свой рацион следует добавлять выпечку исключительно из муки первого и второго сортов.

Неважно, какой у хлеба цвет — белый, серый или черный, всегда читайте состав на этикетке. Иногда производители хитрят и добавляют краситель в обычный пшеничный хлеб, чтобы покупатель подумал, что берет полезный продукт.

Не следует выбирать хлеб без глютена. Этот белок отвечает за клейкость и пышность теста. Если производитель откажется от него, ему придется искать заменитель. Обычно глютен заменяют вредными стабилизаторами. Если вы категорически против глютена, употребляйте хлебцы.

Хлеб должен состоять из минимума ингредиентов. Там должны быть мука, вода, соль и закваска. Иногда для вкуса добавляют зернышки и сухофрукты. Все другую составляющие не принесут пользы, какие б красивые названия они не имели.

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Источник: https://korysno.24tv.ua/hlib-boroshno-yak-perestati-viriti-mifi-polyubiti-novini-dnya_n1468741
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