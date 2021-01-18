Почему появляются морщины и как это избежать

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Кириєнко Анна
Большинство людей ошибаются, когда считают, что морщины возникают только в процессе старения кожи. На самом деле на их появление влияет ряд других факторов, о которых мы даже не догадываемся. Поэтому, чтобы сберечь молодую кожу и избежать морщин, стоит пересмотреть свои ежедневные вредные привычки.
Морщины на лице - причины и предотвращения. Фото: hirurgiya-spb.ru
1. Нарушение режима сна
Сон влияет почти на все процессы, происходящие в нашем организме. Когда мы мало спим, наш организм обезвоживается. Это приводит к уменьшению эластичности кожи. Во время сна клетки обновляются и омолаживаются, если мы не будем спать более 6 часов, эти процессы не состоятся.
2. Отсутствие витаминов и минералов
Еще один пункт, без которого невозможно оставаться здоровым и красивым. Важнейшие соединения для кожи — это витамины А, Е, С и калий. Старайтесь пополнять запасы необходимых соединений и принимать полезную разнообразную пищу. Обратите внимание на овощи и фрукты.
3. Горячие температуры и некачественное мыло.
Если вы любите часто понежиться в горячей ванне — можете сразу ожидать морщины. К тому же неправильно подобранное мыло также оказывает влияние на нашу кожу. Эти факторы приводят к сухости и раздражению, которое только способствует появлению морщин.
4. Жесткие диеты
Как писалось выше, чтобы быть красивым, нужно следить за питанием и расширять свой рацион. Если вы будете ограничивать себя в полезных группах веществ, которые запрещены во время жестких диет, ваша кожа станет сухой и уязвимой.
5. Стресс.
Гормоны, которые вырабатывает организм во время стресса, вызывают спазм мышц лица. Из-за этого к коже почти не попадает кислород и кровь. Следствием стрессов также есть и ненавистные морщинки вокруг глаз. Конечно, в наше время человек переживает множество стрессов, однако нужно чаще оберегать себя от этого негативного фактора.
6. Курение
Люди, которые курят, сразу спустя некоторое время замечают у себя на лице маленькие морщины. Все потому, что сигаретный дым разрушает коллаген, который необходим для сохранения здоровья клеток и молодости.
Сайт "Комментарии" желает здоровья и молодости в душе и рекомендует прочитать о главной проблеме человечества.
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