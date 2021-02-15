Названы самые вредные химические вещества, которые скрываются в каждом доме

Узнайте, как вы можете уменьшить воздействие этих веществ на вашего ребенка.

Зубная паста. Фото: moms.ua

Антипирены

Препараты, предохраняющие полимеры и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Воздействие даже небольших доз могут повредить репродуктивную систему и влияют на моторику, обучение, память и слух. Огнезащитные составы почти всегда присутствуют в мягкой мебели, в том числе диванах, подушках, матрасах, коврах и обивках. Они также присутствуют в некоторой электронике, изготовленной раньше 2014 года.

Как избежать:

- Не позволяйте детям облизывать электронику, пульты дистанционного управления или мобильные телефоны.

- Замените мебель и подушки, если их ткань порвана и не подлежит ремонту.

- Используйте воздушные фильтры в комнатах.

Фториды

Химические соединения фтора с другими элементами. Слишком много фтора может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе обесцвечивание зубов, трещины зубной эмали, хрупкость костей. Фтор обычно добавляется в воду муниципального водоснабжения в качестве меры общественного здравоохранения. Фтор содержится во многих зубных пастах и ополаскивателях.

Как избежать:

- Избегайте использования фторированной зубной пасты и жидкости для полоскания рта, пока ваш ребенок слишком мал и не способен выплюнуть их.

- Если вода имеет высокие концентрации фтора, найдите альтернативный источник питьевой воды.

Пестициды

Потенциально канцерогенные пестициды были связаны с лейкемией у детей. Пестициды, как было доказано, оказывают негативное влияние на нейроповеденческое развитие. Пестициды в первую очередь наносятся на обработанную продукцию, на открытые участки газонов, на плодовые деревья для уничтожения насекомых и сорняков, но они также могут просочиться в грунтовые воды.

Как избежать:

- Не позволяйте детям играть в тех зонах, которые в последнее время были обработаны пестицидами: например подстриженные газоны и фруктовые сады.

- Покупайте органические фрукты и овощи, или выбирайте производителя, который использует более низкие уровни пестицидов. Всегда мойте фрукты и овощи с помощью мягкой щетки и воды, обязательно удаляйте цедру или срезайте кожу перед едой.

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