Названы самые вредные химические вещества, которые скрываются в каждом доме

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Седлецкая Татьяна
Узнайте, как вы можете уменьшить воздействие этих веществ на вашего
ребенка.
Зубная паста. Фото: moms.ua
Антипирены
Препараты, предохраняющие полимеры и другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Воздействие даже небольших доз могут повредить репродуктивную систему и влияют на моторику, обучение, память и слух. Огнезащитные составы почти всегда присутствуют в мягкой мебели, в том числе диванах, подушках, матрасах, коврах и обивках. Они также присутствуют в некоторой электронике, изготовленной раньше 2014 года.
Как избежать:
- Не позволяйте детям облизывать электронику, пульты дистанционного
управления или мобильные телефоны.
- Замените мебель и подушки, если их ткань порвана и не подлежит ремонту.
- Используйте воздушные фильтры в комнатах.
Фториды
Химические соединения фтора с другими элементами. Слишком много фтора может
вызвать проблемы со здоровьем, в том числе обесцвечивание зубов, трещины зубной
эмали, хрупкость костей. Фтор обычно добавляется в воду муниципального
водоснабжения в качестве меры общественного здравоохранения. Фтор содержится во
многих зубных пастах и ополаскивателях.
Как избежать:
- Избегайте использования фторированной зубной пасты и жидкости для
полоскания рта, пока ваш ребенок слишком мал и не способен выплюнуть их.
- Если вода имеет высокие
концентрации фтора, найдите альтернативный источник питьевой воды.
Пестициды
Потенциально канцерогенные пестициды были связаны с лейкемией у детей. Пестициды, как было доказано, оказывают негативное влияние на нейроповеденческое развитие. Пестициды в первую очередь наносятся на обработанную продукцию, на открытые участки газонов, на плодовые деревья для уничтожения насекомых и сорняков, но они также могут просочиться в грунтовые воды.
Как избежать:
- Не позволяйте детям играть в тех зонах,
которые в последнее время были обработаны пестицидами: например подстриженные газоны и фруктовые сады.
- Покупайте органические фрукты и овощи, или выбирайте
производителя, который использует более низкие уровни пестицидов. Всегда мойте
фрукты и овощи с помощью мягкой щетки и воды, обязательно удаляйте цедру или
срезайте кожу перед едой.
Ранее "Комментарии" писали, папа близняшек рассказал о своем опыте воспитания.
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