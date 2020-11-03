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Главная Новости Досуг ЗОЖ Названо 15-минутное занятие, способное продлить жизнь
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Названо 15-минутное занятие, способное продлить жизнь

Это занятие способствует развитию когнитивных способностей

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Постоянные стрессы, нервные срывы, повышенная нагрузка — эти факторы серьезно "подрывают" не только психологическое, но и физическое состояние человека. И чтобы от них избавиться, эксперты советуют заниматься медитацией хотя бы по 15 минут в день.  

Названо 15-минутное занятие, способное продлить жизнь

медитация (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что это занятие может снизить риск развития сердечных патологий, от которых страдают многие люди. В эксперименте приняло участие 200 человек, у которых была диагностирована ишемическая болезнь сердца. За участниками наблюдали на протяжение пяти лет. Результаты исследования показали, что люди, которые каждый день медитировали, почти на 50% снизили риск смертности от ИБС. Медитация помогла им нормализовать давление и справиться с высоким уровнем стресса. 

Помимо этого, медитация способствует развитию когнитивных способностей, повышает качество и скорость работы. С ее помощью можно восстановить свои силы, энергию, а также внутреннюю гармонию. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что езда на велосипеде помогает поддерживать тело в тонусе, а также снижает риск развития сахарного диабета. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/108079-15-minutnoe-zanyatie-sposobnoe-prodlit-zhizn.html
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