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Назван простой способ, как избавиться от жира на животе

Исследователи назвали самый простой способ, с помощью которого можно избавиться от жира в области живота

сегодня, 11:55 comments2263
Автор:

Светлана Шкурупий

Жир на животе — актуальная проблема как женщин, так и мужчин, от которой хочется поскорее избавиться. И эксперты назвали самый простой способ, который в этом поможет.

Назван простой способ, как избавиться от жира на животе

Как избавиться от жира на животе (фото из открытых источников)

Медики говорят, что от висцерального жира в области живота нужно избавляться не только, чтобы выглядеть красиво, но, и чтобы предотвратить серьезные осложнения и заболевания, в частности проблемы с сердечно-сосудистой системой. А для этого нужно чаще ходить пешком. В одном небольшом исследовании женщины, страдающие ожирением, которые ходили по 50–70 минут три раза в неделю в течение 12 недель, в среднем уменьшили объем талии на 1,1 дюйма (2,8 см) и потеряли 1,5% жира тела.

Ученые говорят, что нужно ходить регулярно с одинаковой частотой пульса. Зона сжигания жира составляет от 60 до 70% от максимальной частоты сокращения сердца.  Для достижения эффективного результата, эксперты советуют выходить на прогулки каждый день и уделять им по 50-60 минут. 

Сертифицированный тренер Джеки Вик также отметил, что при похудении нужно почаще практиковать ходьбу натощак. 

Напомним, что многие люди стараются не употреблять пищу после шести вечера, чтобы сохранить фигуру. Но оказывается, что есть продукты, которые способствуют сжиганию жира ночью, поэтому они отлично подходят для вечерней трапезы. Об этом рассказал доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что основной причиной скопления жира на бедрах являются не калорийные продукты (хотя вредный рацион влияет на фигуру), а малоподвижный образ жизни. И чаще всего на проблему жировых отложений на бедрах и ногах жалуются женщины.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1439465/how-to-get-rid-of-visceral-fat-alcohol-burn-belly-fat
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