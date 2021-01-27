Минтай поможет похудеть

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Ольга Чародий
Регулярное употребление в пищу рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы, повышает иммунитет – больше не приходится страдать от сезонных простуд. Кроме того, минтай – идеальная пища для приверженцев здорового образа жизни.
Его употребление несколько раз в неделю покрывает потребность человека в йоде и
других полезных веществах.
Минтай (фото из открытых источников)
Кроме этого,
минтай – идеальная еда для тех, кто мечтает сбросить лишний вес, поскольку эта
рыба семейства тресковых содержит всего 1 грамм жира на 100 грамм продукта, при этом содержание белков — 16 грамм. Калорийность филе минтая очень
низкая – всего 70 ккал.
При этом
следует помнить, что калорийность печени минтая
— более 500 ккал на 100 грамм продукта! Половина ее массы – жир. Поэтому
ее рекомендуемая норма на прием составляет не более 20 грамм в день. Однако, кроме жира, она содержит
витамин D, витамины В2, В9, Е и такие важные минералы, как медь и
железо.
Диетологи отмечают, что сладкий картофель содержит большое количество питательных веществ, в том числе и клетчатку. Особенно впечатляет содержание витамина А (более 400 % от дневной нормы) и витамина С (почти 40% от дневной нормы). Кроме того, содержание клетчатки в сладком картофеле помогает дольше сохранять чувство сытости. Также клетчатка выводит токсины из организма и поддерживает работу кишечника.
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