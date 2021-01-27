Минтай поможет похудеть

Регулярное употребление в пищу рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы, повышает иммунитет – больше не приходится страдать от сезонных простуд. Кроме того, минтай – идеальная пища для приверженцев здорового образа жизни. Его употребление несколько раз в неделю покрывает потребность человека в йоде и других полезных веществах.

Минтай (фото из открытых источников)

Кроме этого, минтай – идеальная еда для тех, кто мечтает сбросить лишний вес, поскольку эта рыба семейства тресковых содержит всего 1 грамм жира на 100 грамм продукта, при этом содержание белков — 16 грамм. Калорийность филе минтая очень низкая – всего 70 ккал.

При этом следует помнить, что калорийность печени минтая — более 500 ккал на 100 грамм продукта! Половина ее массы – жир. Поэтому ее рекомендуемая норма на прием составляет не более 20 грамм в день. Однако, кроме жира, она содержит витамин D, витамины В2, В9, Е и такие важные минералы, как медь и железо.

Напомним, е сли вы добавите в свой ежедневный рацион разнообразные продукты, которые богатые питательными веществами углеводы, вы, скорее всего, заметите прилив энергии и настроения. Диетологи назвали продукты, которые рекомендуется употреблять ежедневно, чтобы зарядить свой организм энергией.

Диетологи отмечают, что сладкий картофель содержит большое количество питательных веществ , в том числе и клетчатку. Особенно впечатляет содержание витамина А (более 400 % от дневной нормы) и витамина С (почти 40% от дневной нормы). Кроме того, содержание клетчатки в сладком картофеле помогает дольше сохранять чувство сытости. Также клетчатка выводит токсины из организма и поддерживает работу кишечника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!