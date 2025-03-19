Лунный календарь стрижек на апрель 2025: лучшие дни для перемен во внешности

В лунном календаре стрижек на апрель 2025 года указано, как астрономические явления могут влиять на состояние ваших волос. Выбирая правильный день для стрижки, вы сможете сохранить энергию, избавиться от негатива и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

Когда стричься в апреле 2025 года. Фото: 24 Канал

Влияние Луны на волосы

Месячные фазы оказывают существенное влияние на многие процессы в организме, в частности на рост и состояние волос.

· Растущая месяц (1–12, 29-30 апреля) – идеальный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстрее росли и становились гуще.

· Полная Луна (13 апреля) – благоприятное время для укрепления волос и их ухода, но большие изменения в стиле лучше отложить.

· Падающая луна (14–27 апреля) – лучший момент для стрижки, если вы хотите сохранить ее надолго, сделать волосы сильнее и уменьшить ломкость.

· Молодой человек (28 апреля) – в этот день волосы лучше оставить без изменений, от стрижки и покраски стоит удержаться.

Согласно календарю, лучшие дни для стрижки в апреле таковы:

· 1–4 апреля;

· 14–18 апреля;

· 25-30 апреля.

Избегайте стрижек в следующие дни:

· 6–12 апреля;

· 20-24 апреля.

Таким образом, апрель предлагает множество благоприятных моментов для смены прически, ориентируясь на фазы Луны.

Лунный календарь на апрель 2025: лучшие дни для окрашивания волос

Лучшими датами для окрашивания волос или изменения цвета будут:

· 2-5 апреля;

· 11–14 апреля;

· 20-23 апреля.

Для завивки волос оптимальны дни:

· 3-7 апреля;

· 16-19 апреля.

Неблагоприятными для окрашивания будут:

· 8 апреля;

· 15 апреля;

· 22-24 апреля.

Ориентируясь на лунный календарь на апрель 2025 года, вы сможете правильно выбирать лучшие дни по уходу за своими волосами, обеспечивая максимальный результат и безопасность в течение всего месяца.

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