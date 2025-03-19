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Лунный календарь стрижек на апрель 2025: лучшие дни для перемен во внешности

Выбирая правильный день для стрижки, вы сможете сохранить энергию, избавиться от негатива и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

сегодня, 15:55
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Клименко Елена

В лунном календаре стрижек на апрель 2025 года указано, как астрономические явления могут влиять на состояние ваших волос. Выбирая правильный день для стрижки, вы сможете сохранить энергию, избавиться от негатива и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

Лунный календарь стрижек на апрель 2025: лучшие дни для перемен во внешности

Когда стричься в апреле 2025 года. Фото: 24 Канал

Влияние Луны на волосы

Месячные фазы оказывают существенное влияние на многие процессы в организме, в частности на рост и состояние волос.

·          Растущая месяц (1–12, 29-30 апреля) – идеальный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстрее росли и становились гуще.

·          Полная Луна (13 апреля) – благоприятное время для укрепления волос и их ухода, но большие изменения в стиле лучше отложить.

·          Падающая луна (14–27 апреля) – лучший момент для стрижки, если вы хотите сохранить ее надолго, сделать волосы сильнее и уменьшить ломкость.

·          Молодой человек (28 апреля) – в этот день волосы лучше оставить без изменений, от стрижки и покраски стоит удержаться.

  Согласно календарю, лучшие дни для стрижки в апреле таковы:

·          1–4 апреля;

·          14–18 апреля;

·          25-30 апреля.

  Избегайте стрижек в следующие дни:

·          6–12 апреля;

·          20-24 апреля.

Таким образом, апрель предлагает множество благоприятных моментов для смены прически, ориентируясь на фазы Луны.

Лунный календарь на апрель 2025: лучшие дни для окрашивания волос

Лучшими датами для окрашивания волос или изменения цвета будут:

·          2-5 апреля;

·          11–14 апреля;

·          20-23 апреля.

Для завивки волос оптимальны дни:

·          3-7 апреля;

·          16-19 апреля.

Неблагоприятными для окрашивания будут:

·          8 апреля;

·          15 апреля;

·          22-24 апреля.

Ориентируясь на лунный календарь на апрель 2025 года, вы сможете правильно выбирать лучшие дни по уходу за своими волосами, обеспечивая максимальный результат и безопасность в течение всего месяца.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что британский дизайнер Джонатан Андерсон решил расширить модные границы и презентовал публике необычную сумку-клатч под названием Pigeon, выполненную в форме голубя.



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