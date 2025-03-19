Лунный календарь стрижек на апрель 2025: лучшие дни для перемен во внешности

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Клименко Елена
В лунном календаре стрижек на апрель 2025 года указано, как астрономические явления могут влиять на состояние ваших волос. Выбирая правильный день для стрижки, вы сможете сохранить энергию, избавиться от негатива и обрести гармонию с собой и окружающим миром.
Когда стричься в апреле 2025 года. Фото: 24 Канал
Влияние Луны на волосы
Месячные фазы оказывают существенное влияние на многие процессы в организме, в частности на рост и состояние волос.
· Растущая месяц (1–12, 29-30 апреля) – идеальный период для стрижки, если хотите, чтобы волосы быстрее росли и становились гуще.
· Полная Луна (13 апреля) – благоприятное время для укрепления волос и их ухода, но большие изменения в стиле лучше отложить.
· Падающая луна (14–27 апреля) – лучший момент для стрижки, если вы хотите сохранить ее надолго, сделать волосы сильнее и уменьшить ломкость.
· Молодой человек (28 апреля) – в этот день волосы лучше оставить без изменений, от стрижки и покраски стоит удержаться.
Согласно календарю, лучшие дни для стрижки в апреле таковы:
· 1–4 апреля;
· 14–18 апреля;
· 25-30 апреля.
Избегайте стрижек в следующие дни:
· 6–12 апреля;
· 20-24 апреля.
Таким образом, апрель предлагает множество благоприятных моментов для смены прически, ориентируясь на фазы Луны.
Лунный календарь на апрель 2025: лучшие дни для окрашивания волос
Лучшими датами для окрашивания волос или изменения цвета будут:
· 2-5 апреля;
· 11–14 апреля;
· 20-23 апреля.
Для завивки волос оптимальны дни:
· 3-7 апреля;
· 16-19 апреля.
Неблагоприятными для окрашивания будут:
· 8 апреля;
· 15 апреля;
· 22-24 апреля.
Ориентируясь на лунный календарь на апрель 2025 года, вы сможете правильно выбирать лучшие дни по уходу за своими волосами, обеспечивая максимальный результат и безопасность в течение всего месяца.
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