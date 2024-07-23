Легкое питание в жару: 10 легких рецептов салатов из арбуза и лимонадов

В жаркие летние дни особенно важно следить за своим питанием, выбирая легкие и питательные блюда, которые не будут перегружать организм. Жара влияет на аппетит и потребности тела, поэтому лучше отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам и ягодам, которые богаты витаминами и минералами. Легкие салаты, холодные супы и свежие напитки помогут поддерживать водный баланс и энергию на протяжении дня. Также рекомендуется избегать тяжелой и жирной пищи, которая может усложнить пищеварение и вызвать ощущение тяжести. А такие блюда, как гаспачо, арбузные салаты и клубничное мороженое, не только разнообразят меню, но и обеспечат необходимую свежесть и легкость в жару.

Как питаться в жару, чтобы оставаться здоровым

Портал "Комментарии" рассказывает, как питаться в жару и что пить, чтобы оставаться здоровыми и не ощущать тяжесть в организме.





Какие напитки можно пить в жару

В жаркие дни особенно важно поддерживать водный баланс, так как организм теряет много жидкости через потоотделение. Правильный выбор напитков поможет не только утолить жажду, но и восполнить запас необходимых микроэлементов.

В жару лучше всего пить:

Воду. Она – основной источник гидратации. Можно добавить ломтики лимона, огурца или веточки мяты для дополнительного вкуса.

Травяные чаи. Они не содержат кофеина и могут быть поданы холодными. Например, чай из ромашки, мяты или гибискуса.

Фруктовые и овощные смузи. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами и минералами.

Кокосовую воду. Этот напиток богат электролитами, что делает его отличным вариантом для восстановления сил после долгого пребывания на солнце.

Лимонады. Домашние лимонады – прекрасный способ утолить жажду и насладиться свежестью натуральных ингредиентов.





Рецепты лимонадов дома

Классический лимонад с мятой

Ингредиенты:

Лимоны – 6 шт.

Сахар – 200 г

Вода – 1,5 л

Мята – 1 пучок

Лед по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Из лимонов выжмите сок.

Шаг 2. Смешайте лимонный сок с сахаром и водой, хорошо перемешайте до полного растворения сахара.

Шаг 3. Добавьте измельченные листья мяты.

Шаг 4. Подайте с большим количеством льда.





Клубнично-базиликовый лимонад







Ингредиенты:

Лимоны – 4 шт.

Клубника – 300 г

Сахар – 150 г

Вода – 1,5 л

Базилик – 1 пучок

Лед по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Из лимонов выжмите сок.

Шаг 2. Клубнику измельчите в блендере до состояния пюре.

Шаг 3. Смешайте лимонный сок, клубничное пюре и сахар, добавьте воду и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Добавьте измельченные листья базилика.

Шаг 5. Подавайте с ледяными кубиками.





Огуречно-лаймовый лимонад с имбирем

Ингредиенты:

Лаймы – 5 шт.

Огурец – 1 большой

Имбирь свежий – 50 г

Мед – 100 г

Вода – 1,5 л

Лед по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Из лаймов выжмите сок.

Шаг 2. Огурец нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 3. Имбирь натрите на мелкой терке.

Шаг 4. Смешайте лаймовый сок, огурец, имбирь и мед, добавьте воду и хорошо перемешайте.

Шаг 5. Подавайте с ледяными кубиками.

Эти лимонады помогут освежиться в жару, утолить жажду и получить удовольствие от натуральных вкусовых сочетаний. Наслаждайтесь летом и будьте здоровы!





Рецепты освежающих салатов из арбуза

Салат из арбуза и феты



Ингредиенты:

Арбуз – 1/2 небольшого

Сыр фета – 200 г

Мята – 1 пучок

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Лимонный сок – 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Арбуз нарежьте кубиками, удалив косточки.

Шаг 2. Сыр фета также нарежьте кубиками.

Шаг 3. Мяту порежьте или оставьте листья целыми.

Шаг 4. Смешайте арбуз, фету и мяту в салатнице.

Шаг 5. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте сразу.





Гаспачо из помидоров

Ингредиенты:

Помидоры – 1 кг

Огурцы – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Красный лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Винный уксус – 1 ст. ложка

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Помидоры, огурцы, перец и лук нарежьте крупными кусками.

Шаг 2. Чеснок очистите.

Шаг 3. В блендере измельчите все овощи до однородной массы.

Шаг 4. Добавьте оливковое масло, уксус, соль и перец, хорошо перемешайте.

Шаг 5. Охладите суп в холодильнике минимум 2 часа перед подачей.





Клубничное мороженое

Ингредиенты:

Клубника – 500 г

Сахар – 100 г

Сливки (жирные) – 300 мл

Ванильный экстракт – 1 ч. ложка

Приготовление:

Шаг 1. Клубнику помойте и удалите хвостики.

Шаг 2. В блендере измельчите клубнику с сахаром до пюреобразного состояния.

Шаг 3. Сливки взбейте до мягких пиков, добавьте ванильный экстракт.

Шаг 4. Смешайте клубничное пюре со взбитыми сливками.

Шаг 5. Выложите смесь в контейнер и заморозьте на 4-5 часов, периодически перемешивая, чтобы мороженое стало однородным.





Гриль овощи с соусом песто

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Соус песто – 4 ст. ложки

Приготовление:

Шаг 1. Овощи нарежьте крупными кусками.

Шаг 2. Смешайте их с оливковым маслом.

Шаг 3. Обжарьте овощи на гриле до мягкости.

Шаг 4. Подавайте горячими с соусом песто.





Освежающий лимонад с мятой и базиликом

Ингредиенты:

Лимоны – 6 шт.

Сахар – 200 г

Вода – 1,5 л

Мята – 1 пучок

Базилик – 1 пучок

Лед по вкусу

Приготовление:

Шаг 1. Из лимонов выжмите сок.

Шаг 2. Смешайте лимонный сок с сахаром и водой, хорошо перемешайте до полного растворения сахара.

Шаг 3. Добавьте измельченные листья мяты и базилика.

Шаг 4. Подайте с большим количеством льда.





Эти рецепты помогут сделать летний стол разнообразным, вкусным и полезным. Наслаждайтесь летними днями и приятного аппетита!