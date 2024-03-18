18 марта 2024 года: какой сегодня праздник

В Украине и во всем мире 18 марта отмечают многие праздники. Этот день является символом глубокого уважения к истории, религии и природе, отмечая важность сохранения традиций и природных ресурсов.

Что отмечают 18 марта

Всемирный день переработки: Зеленый свет в будущем

18 марта отмечается Всемирный день переработки, призванный привлечь внимание общественности к важности вторичной переработки ресурсов. Этот праздник возник с целью повышения осведомленности о необходимости уменьшения отходов и их превращении в новые материалы и предметы. Мероприятия, посвященные этому дню, охватывают информационные кампании, воркшопы и акции по сбору вторсырья, побуждающие к ответственному отношению к использованию природных ресурсов.

День электрической бритвы:

В этот же день в 1931 году в историю вписалось еще одно знаковое событие – впервые началось производство электрических бритв. Это изобретение значительно упростило процесс бритья, сделав его более безопасным и комфортным. Благодаря инновационной системе замены лезвий без необходимости прикасаться к ним, электрические бритвы быстро приобрели популярность среди мужчин во всем мире. Их возникновение явилось важным шагом в развитии личной гигиены и эстетики.

Память святого Кирилла: Духовный свет Иерусалима

18 марта также почитается память святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, величайшего христианского богослова IV века. Он известен своими беседами на темы Евангелия и великодушным поступком, когда во время голода в Иерусалиме потратил все свое имущество на помощь голодающим. Его жизнь и учение продолжают вдохновлять верующих на благочестивую жизнь и милосердие.

Великий пост: Время испытаний и духовного очищения

С приближением Великого поста, начинающегося 18 марта и продолжающегося 48 дней, православные христиане готовятся к одному из важнейших периодов в церковном календаре. Это время духовного самосовершенствования, поста и молитвы, когда верующие отказываются от пищи животного происхождения и стремятся жить по высоким моральным принципам, контролируя свои мысли, слова и действия.

Народные традиции:

Народный календарь сохраняет мудрость и опыт многих поколений, отмечавших этот день всевозможными традициями и приметами. С древних времен 18 марта считалось неудачным днем для ссуд, больших приобретений и гостеприимства, в то время как наблюдение за природой помогало предсказать будущую погоду и урожай.