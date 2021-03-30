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20 приседаний в день: будет ли толк от таких упражнений

Приседания – одно из базовых и простых упражнений

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите прокачать свои ягодичные мышцы и мышцы ног, тогда стоит начать из приседаний — одного из основных базовых упражнений. Но сколько нужно приседать в день, чтобы был заметен результат?

20 приседаний в день: будет ли толк от таких упражнений

Что будет если приседать 20 раз в день / фото: liderina — stock.adobe.com

Фитнес-тренер Станислав Вахрушев отмечает, что все зависит от физических данных человека. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и редко занимаетесь физической активностью, тогда вы заметите результат при регулярном приседании, даже если это будет всего 20 приседаний в день. Другое дело, когда вы регулярно занимаетесь спортом, тогда при таких незнатных нагрузках заметных результатов ждать не стоит.

Эксперт отметил, что 20 приседаний каждый день будут эффективны до тех пор, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. На это может потребоваться несколько недель, а потом вам нужно будет увеличить нагрузку. Нужно будет добавить новые элементы, упражнения, менять тип занятий и т. д.

Чтобы приседания более эффективно "прокачивали" ваше тело нужно делать периодизацию нагрузок, тренироваться с помощью различного спортивного оборудования, увеличивать объем. Но чтобы сохранять прогресс, нужно будет постепенно увеличивать интенсивность тренировок, ведь организм со временем приспосабливается к любой нагрузке.

Напомним, если вы активно решили заняться улучшением своей фигуры, то следует знать, что одних физических нагрузок недостаточно для достижения эффективного результата. Нужен системный подход к тренировкам. Как его правильно организовать? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мотивировать себя не прекращать тренировки: четыре важных совета.


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Источник: https://www.championat.com/lifestyle/article-4267711-chto-budet-s-telom-esli-prisedat-po-20-raz-kazhdyj-den-mnenie-trenera.html
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