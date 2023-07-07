3 вида ягод, которые опасно есть каждый день

Лето - время ягод (фото из открытых источников)

Фрукты и ягоды на завтрак, обед и ужин – кое-кто готов на них жить в течение лета, рассчитывая повысить иммунитет и похудеть. Однако добиться этого точно не удастся. Особенно если своими фаворитами выберите не то, что нужно.

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ВИНОГРАД

У него есть неоспоримые плюсы, к которым, в первую очередь, можно отнести антиоксиданты – ресвератрол и флавоноиды, предупреждающие риск онкологических заболеваний. Виноград обладает антибактериальными свойствами, разжижает кровь и снижает вероятность образования тромбов, регулирует метаболизм, выводит тяжелые металлы и радиоактивные соединения. А еще он один из самых сладких фруктов: в 100 граммах ягод содержится почти 18 грамм сахара. Моносахариды, входящие в состав винограда, усваиваются мгновенно. Это значит, что если есть его каждый день, не успеешь и глазом моргнуть, как весы покажут лишние килограммы.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Все знают, что она эффективна при простудных заболеваниях: в горсти ягоды содержится практически суточная доза витамина С. Более того, исследования показали, что смородина может подавлять активность вирусов, в том числе – гриппа и герпеса. Однако из-за чрезмерного количества органических кислот ее не вносят в список ягод, которых чем больше съешь, тем лучше. Она раздражает слизистую желудка, поэтому, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (язвы, гастрит), может случиться обострение. Кроме того, в смородине содержится кумарин, который в паре с витамином С прекрасно разжижает кровь. Но если его доза слишком велика, он способен спровоцировать отрыв тромба.

КРЫЖОВНИК



Низкокалорийный, повышает иммунитет и ускоряет обмен веществ, содержит каротины, пектины, много микроэлементов и разрешается детям, начиная с семи месяцев. Но это не значит, что есть крыжовник можно от души. Хотя по вкусу он достаточно сладкий, в его состав входит в большом количестве фолиевая и яблочная кислоты, которые при повышенной кислотности желудка и проблемах желудочно-кишечного тракта не рекомендуются. А еще крыжовник провоцирует метеоризм, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Врачи советуют не переедать даже "безопасных" ягод и фруктов, чтобы не превышать суточную порцию фруктозы. В противном случае она может привести к нарушению обмена веществ и лишнему весу. 150-200 граммов в сутки для женщин, 200-250 граммов для мужчин – оптимальный вариант.

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