7 суперпродуктов для молодости: что есть, чтобы кожа сияла

Американские косметологи составили список из семи продуктов, стимулирующих выработку коллагена – белка, отвечающего за упругость и здоровый вид кожи. Некоторые из них могут удивить, но их польза доказана наукой. Добавляй эти продукты в свой рацион – и наслаждайся природным омоложением.

Фото сгенерированное ИИ

Продукты для омоложения:

Яичный белок – настоящий источник аминокислот, активирующих выработку коллагена. Не забывай и о желтке – он насыщает организм полезными жирами.

Чеснок – не только природный антибиотик, но и помощник в борьбе со старением благодаря высокому содержанию серы, таурина и липоевой кислоты.

Красные овощи (помидоры, перец, свекла) содержат ликопин – мощный антиоксидант, защищающий кожу от повреждений и стимулирующий синтез коллагена.

Соя – настоящий борец с морщинами. Она содержит изофлавоны, помогающие сохранить упругость кожи.

Жирная рыба (лосось, тунец) богата Омега-3 жирными кислотами, которые способствуют регенерации тканей и поддерживают эластичность кожи.

Малина – натуральный ассистент в сохранении юности. Она увеличивает уровень коллагена и улучшает текстуру кожи.

Белый чай – естественный эликсир красоты. Он не только омолаживает кожу, но и защищает клетки от разрушения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что здоровье сердца в значительной степени зависит от питания, и определенные продукты могут увеличить уровень холестерина, способствовать развитию гипертонии и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждают исследования, опубликованные на сайте Huffpost.

Кроме того, портал "Комментарии" уже писал, что сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Некоторые группы продуктов могут снижать риск развития рака кишечника благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных бактерий.