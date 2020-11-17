5 мифов о Макдональдсе, в которые вы верите

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Седлецкая Татьяна
Фото: losangeles.zagranitsa
Дешевый
мясной заменитель в Чикен Макнаггетс
Суть этого мифа кроется в том, что Чикен Макнаггетс
делают из таинственной розовой субстанции. Но это абсолютная ложь – на самом
деле наггетсы делаются из куриных грудок – и никакого заменителя мяса. Более того,
в Чикен Макнаггетс нет никаких искусственных добавок или красителей. Не так
давно "Макдональдс" внес изменения в рецепт, так что теперь в наггетсы не
содержат даже никаких искусственных консервантов. По факту, заказывая порцию
Чикен Макнаггетс, вы получите порцию приготовленных куриных грудок.
"Макдональдс"
использует не 100% говядину
Миф появился в начале 2000-х годов, когда недоверие к
большим корпорациям было очень высоко. Утверждалось также, что такие
корпорации, как "Макдональдс" используют дешевые заменители для приготовления
своих блюд, чтобы снизить расходы. Правда в том, что "Макдональдс"
действительно использует 100 % говядину в своих бургерах, и единственными
добавками являются соль и перец.
БигМак
не портится из-за консервантов
Источником таких слухов стали фейковые статьи и
фотографии. Правда в том, что любая еда из "Макдональдса" портится, как и любая
другая еда. Если оставить БигМак без упаковки, он просто высохнет. Это касается
любого другого бургера.
Свиной
жир в мягком мороженом
Согласно этому мифу, мягкое мороженое, которое мы
покупаем в "Макдональдс" на самом деле не содержит молока, а содержит свиной
жир или какой-либо другой животный жир. Эти слухи поползли по той причине, что
официально "Макдональдс" не использует слово "мороженое" для подобных
продуктов. Но факт остается фактом – во всем мягком мороженом, которое
продается в этой сети, основным ингредиентом является именно молоко.
В
двойной МакМаффин добавляются замороженные яйца
Если вы когда-нибудь покупали двойной МакМаффин на
завтрак, вы наверняка замечали, насколько идеально круглыми являются яйца
посередине. Из-за этого зародился миф, что "Макдональдс" использует
замороженные яичные диски в этом сытном завтраке. Но правда в том, что каждый
двойной МакМаффин содержит свежие яйца, а круглые они потому, что "Макдональдс"
использует специальную круглую форму для их приготовления. Это делается для
того, чтобы яйцо было такой же формы, как и сэндвич. Более 85 % поставщиков,
продукты которых использует "Макдональдс" являются фермерскими хозяйствами.
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