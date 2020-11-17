5 мифов о Макдональдсе, в которые вы верите

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Дешевый мясной заменитель в Чикен Макнаггетс

Суть этого мифа кроется в том, что Чикен Макнаггетс делают из таинственной розовой субстанции. Но это абсолютная ложь – на самом деле наггетсы делаются из куриных грудок – и никакого заменителя мяса. Более того, в Чикен Макнаггетс нет никаких искусственных добавок или красителей. Не так давно "Макдональдс" внес изменения в рецепт, так что теперь в наггетсы не содержат даже никаких искусственных консервантов. По факту, заказывая порцию Чикен Макнаггетс, вы получите порцию приготовленных куриных грудок.

"Макдональдс" использует не 100% говядину

Миф появился в начале 2000-х годов, когда недоверие к большим корпорациям было очень высоко. Утверждалось также, что такие корпорации, как "Макдональдс" используют дешевые заменители для приготовления своих блюд, чтобы снизить расходы. Правда в том, что "Макдональдс" действительно использует 100 % говядину в своих бургерах, и единственными добавками являются соль и перец.

БигМак не портится из-за консервантов

Источником таких слухов стали фейковые статьи и фотографии. Правда в том, что любая еда из "Макдональдса" портится, как и любая другая еда. Если оставить БигМак без упаковки, он просто высохнет. Это касается любого другого бургера.

Свиной жир в мягком мороженом

Согласно этому мифу, мягкое мороженое, которое мы покупаем в "Макдональдс" на самом деле не содержит молока, а содержит свиной жир или какой-либо другой животный жир. Эти слухи поползли по той причине, что официально "Макдональдс" не использует слово "мороженое" для подобных продуктов. Но факт остается фактом – во всем мягком мороженом, которое продается в этой сети, основным ингредиентом является именно молоко.

В двойной МакМаффин добавляются замороженные яйца

Если вы когда-нибудь покупали двойной МакМаффин на завтрак, вы наверняка замечали, насколько идеально круглыми являются яйца посередине. Из-за этого зародился миф, что "Макдональдс" использует замороженные яичные диски в этом сытном завтраке. Но правда в том, что каждый двойной МакМаффин содержит свежие яйца, а круглые они потому, что "Макдональдс" использует специальную круглую форму для их приготовления. Это делается для того, чтобы яйцо было такой же формы, как и сэндвич. Более 85 % поставщиков, продукты которых использует "Макдональдс" являются фермерскими хозяйствами.

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