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Клопотенко поделился новым рецептом Оливье (ВИДЕО)

Клопотенко поделился авторским рецептом на YouTube

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева








Любимого салата никогда не много, в то время когда не за горами новогодний праздник. Украинцы знают немало рецептов, чтобы сделать любимое оливье – как классические, так и альтернативные. Чтобы удивить друзей необычным, но вкусным оливье, нужно приготовить его по рецепту Евгения Клопотенко.

Клопотенко поделился новым рецептом Оливье (ВИДЕО)

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Известный кулинар предлагает авторский рецепт на YouTube.

Составляющие:    250 г шампиньонов, 1 ст. л. растительного масла, лавровый лист, 3 горошины душистого перца,   400- 500 г курицы (2 куриных филе),   4 шт. яйца (отваренных вкрутую)   1 банка зеленого горошка (консервированного) 4 шт. соленых огурцов,   3 шт. картофеля (отварного в мундире), 2 шт. моркови отварной,    3 ст. л. майонеза домашнего, соль и перец по вкусу

Как готовить:

Помытые грибы, политые маслом, положить в форму, чтобы запечь. Перед тем их еще нужно посолить. Запекать шампиньоны нужно 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Три картофелины сварить в мундирах, затем очистить и порезать кубиками. Морковь тоже нужно отварить, очистить и порезать.

Филе курицы варим 25 минут в сотейнике, когда вода закипит, перед тем посолив воду и добавив туда лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Вареные яйца следует тоже порезать кубиками.

Затем следует порезать кубиками охлажденное куриное мясо и грибы. Так же порезать соленые огурцы.

Все составляющие нужно смешать в салатнице, добавить консервированный горошек, заправить любимое блюдо домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Клопотенко зовет в свои заведения украинцев согреться и зарядить телефоны.



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