Клопотенко поделился новым рецептом Оливье (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Любимого салата никогда не много, в то время когда не за горами новогодний праздник. Украинцы знают немало рецептов, чтобы сделать любимое оливье – как классические, так и альтернативные. Чтобы удивить друзей необычным, но вкусным оливье, нужно приготовить его по рецепту Евгения Клопотенко.
Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)
Известный кулинар предлагает авторский рецепт на YouTube.
Составляющие:
Как готовить:
Помытые грибы, политые маслом, положить в форму, чтобы запечь. Перед тем их еще нужно посолить. Запекать шампиньоны нужно 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Три картофелины сварить в мундирах, затем очистить и порезать кубиками. Морковь тоже нужно отварить, очистить и порезать.
Филе курицы варим 25 минут в сотейнике, когда вода закипит, перед тем посолив воду и добавив туда лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Вареные яйца следует тоже порезать кубиками.
Затем следует порезать кубиками охлажденное куриное мясо и грибы. Так же порезать соленые огурцы.
Все составляющие нужно смешать в салатнице, добавить консервированный горошек, заправить любимое блюдо домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Клопотенко зовет в свои заведения украинцев согреться и зарядить телефоны.
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