Клопотенко поделился новым рецептом Оливье (ВИДЕО)



















Любимого салата никогда не много, в то время когда не за горами новогодний праздник. Украинцы знают немало рецептов, чтобы сделать любимое оливье – как классические, так и альтернативные. Чтобы удивить друзей необычным, но вкусным оливье, нужно приготовить его по рецепту Евгения Клопотенко.

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Известный кулинар предлагает авторский рецепт на YouTube.

Составляющие: 250 г шампиньонов, 1 ст. л. растительного масла, лавровый лист, 3 горошины душистого перца, 400- 500 г курицы (2 куриных филе), 4 шт. яйца (отваренных вкрутую) 1 банка зеленого горошка (консервированного) 4 шт. соленых огурцов, 3 шт. картофеля (отварного в мундире), 2 шт. моркови отварной, 3 ст. л. майонеза домашнего, соль и перец по вкусу

Как готовить:

Помытые грибы, политые маслом, положить в форму, чтобы запечь. Перед тем их еще нужно посолить. Запекать шампиньоны нужно 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Три картофелины сварить в мундирах, затем очистить и порезать кубиками. Морковь тоже нужно отварить, очистить и порезать.

Филе курицы варим 25 минут в сотейнике, когда вода закипит, перед тем посолив воду и добавив туда лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Вареные яйца следует тоже порезать кубиками.

Затем следует порезать кубиками охлажденное куриное мясо и грибы. Так же порезать соленые огурцы.

Все составляющие нужно смешать в салатнице, добавить консервированный горошек, заправить любимое блюдо домашним майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Клопотенко зовет в свои заведения украинцев согреться и зарядить телефоны.

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