Кладезь макроэлементов: чем полезна земляника

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Харченко Дарина
В теплое время года особенно популярными становятся ягоды, в
том числе и лесные. Из них делают варенья, чтобы поддерживать организм зимой,
из них можно испечь вкусный пирог, съесть их в сыром виде или добавить в чай.
Ягоды можно купить на рынке, в магазине, собрать в лесу или вырастить
собственноручно, но не все знают, какие именно лучше выбрать. В этой статье
речь пойдет о том, чем полезна земляника и о том, может ли она причинить вред при
неправильном употреблении.
Земляника содержит немало полезных микро- и макроэлементов. Фото: pexels
Благодаря селекции сегодня существует множество сортов
земляники, которые отличаются некоторыми характеристиками, но наиболее полезным
и популярным является садовый вариант земляники. Так что если вы вдруг решите
прибегнуть к фитотерапии и посадите для себя многолетний кустик душистой ягоды,
вы раскроете для себя все полезные свойства земляники и просто насладитесь
вкусом лета. Еще один привлекательный вариант – земляника лесная, польза от
которой явно не меньше, но чтобы добыть именно эту ягоду, придется потрудиться
и сходить в лес.
В ходе исследования состава земляники было выяснено, что она
содержит немало полезных микро- и макроэлементов и к их числу можно
отнести дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, флавониды. Также ягода богата
витаминами С и Е, органическими кислотами, пектиновыми веществами, солями
фосфора, кальция, феррума и марганца. Благодаря такому богатому содержанию,
земляника обладает множеством полезных свойств, например:
· Противовоспалительный
эффект;
· Бактерицидные
свойства;
· Мочегонные и
потогонные свойства;
· Кровосгущающий и другие эффекты;
Также после приема в пищу ягод земляники стоит ожидать повышенный аппетит и сдвиги в лучшую сторону в работе желудчно-кишенчного тракта. Именно поэтому свежая ягода земляники – важная составляющая рациона пациентов, которые проходят лечение гастрита и панкреатита. Также земляника рекомендуется для включения в рацион при лечении подагры, язвенных колитов и гастритов в нормальной или пониженной кислотности. Конечно, панацеей от этих заболеваний растение не станет, но привнеси разнообразие в меню и помочь добавить в рацион необходимые для выздоровления микро- и макроэлементы все же может. Более того, дубильные вещества, которые содержит ягода, также благотворно влияют на организм.
Также если человек страдает от авитаминоза, польза земляники в таком случае будет очевидна: благодаря тому, что ее состав полон витаминов, она поможет восстановить их потерю при употреблении растения в пищу. Для этих целей хорошо подойдут не только плоды, но и листья земляники. Если вы уже прочитали, какие витамины в землянике точно есть, вам захочется приготовить вкусный чай. Для этого достаточно залить лист земляники кипятком или добавить его к заварке для черного и зеленого чая. На выходе вы получите напиток, обладающий противовоспалительными, диуретическими и бодрящими свойствами. Еще одно полезное свойство земляники: отвар ее листьев оказывает спазмолитическое действие при приеме внутрь.
Кроме того, земляника нашла применение и в косметологии.
Поскольку ее листья, цветы и ягоды богаты антиоксидантами, витаминами и
дубильными веществами, земляника очень благотворно влияет на кожу, делает ее
мягкой, бархатистой и помогает выровнять тон кожных покровов. Более того,
обработка настоем земляничных листьев помогает подсушить мокнущие или гнойные
раны и способствует их заживлению. Если же полоскать ротовую полость и горло
отваром или раствором настоя земляничных листьев, можно добиться смягчения
симптомов ларингита за счет заживляющих свойств ягоды.
Однако применение земляники в кулинарных, целебных и
эстетических целях возможно не для всех. Основное противопоказание к
употреблению ягод, цветов и листьев земляники – аллергия на растение. Но на
этом ограничения не заканчиваются: сюда также относится хронический
аппендицит, печеночная колика, а также гастрит, колит и панкреатит при условии
повышения кислотности желудочного сока.
Благодаря своей красоте, вкусу и аромату, а также множеству
полезных свойств, земляника покорила сердца тысяч людей и на самом деле это
оправдано. Но относиться к ней тоже нужно с осторожностью, иначе можно
усугубить течение заболевания или получить аллергическую реакцию.
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