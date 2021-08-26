Какой напиток пьют супермодели, чтобы быть стройными

Многие голливудские знаменитости придерживаются здорового образа жизни и следят за своим рационом. И чтобы оставаться стройными, здоровыми и энергичными они пьют сок из сельдерея, о пользе которого в своей книге рассказал доктор Энтони Уильямс.

Что пьют супермодели / Фото: JOSE SORIANO/UNSPLASH

Известно, что этот напиток приходится по вкусу модели Наоми Кэмпбелл, практически всем ангелам Victoria’s Secret, а также актрисам Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон. По их мнению, сельдереевый сок — настоящий источник молодости и красоты. Возможно, это связано с его богатым витаминным составом, ведь он содержит витамины А, С, К, а также фолиевую кислоту, калий, магний и другие полезные вещества, поддерживающие работу всего организма.

А за счет "отрицательной калорийности", сок также способствует похудению и улучшению пищеварения. В одном стебле сельдерея всего 10 калорий.

В своей книге "Спасение печени" Энтони Уильмс отметил, что сок из сельдерея нужно пить каждый день, потому что он укрепляет иммунную систему, повышая защиту организма, а также он снижает давление, улучшает кровообращение и способствует восстановлению тканей.

Напомним, что путь к стройной и подтянутой фигуре может быть сложным, но с помощью правильных продуктов и напитков избавиться от лишнего веса значительно проще и быстрее. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Катерина Тихонова рассказала, какой напиток стоит добавить в рацион.

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