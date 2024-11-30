Какие продукты помогают лучше спать: секреты диетологов

Хороший сон — это не только об удобном матрасе или проветренной комнате. Диетологи утверждают: то, что вы едите в течение дня, а особенно вечером, оказывает непосредственное влияние на качество вашего отдыха. От выбора продуктов зависит, легко ли вы заснете и проснетесь ли утром бодрыми.

Что съесть на ужин, чтобы спать, как ребенок

Триптофан: "сонный белок"

Триптофан — аминокислота, которая работает как магический ключ к вашему сну. Она помогает организму производить серотонин и мелатонин – гормоны, расслабляющие и обеспечивающие глубокий отдых. Где найти триптофан?

Индейка и курица . Легкий белковый ужин с индейкой – и ваш мозг готов к отдыху.

Яйца . Омлет или яйцо всмятку – вкусно, полезно и гарантия быстрого засыпания.

Миндаль и грецкие орехи . Горсть этих орехов на десерт – и нервная система скажет вам "спасибо".

Магний: природный релаксант

Магний уменьшает напряжение в мышцах и успокаивает нервы. И это не только о таблетках – этот минерал легко найти в пище:

Бананы . "Снотворные в кожуре" – так шутят диетологи о бананах. Они расслабляют и нервы, и тело.

Шпинат . Не только суперфуд, но и ваш друг для качественного сна.

Какао . Горячий напиток из натурального какао вечером успокоит после насыщенного дня.

Сложные углеводы: энергия для покоя

Сложные углеводы помогают поддерживать уровень сахара в крови стабильным. Это залог того, что вы не будете просыпаться ночью. Лучшие варианты для ужина:

Овсянка . Кто сказал, что это только завтрак? С бананом или миндалем она превращается в идеальный ужин.

Цельнозерновой хлеб . Легкий сэндвич с сыром или индейкой – идеальное сочетание белков и углеводов.

Запеченный картофель . Простое блюдо, которое поможет организму расслабиться.

Молоко и чай: работающая классика

Стакан теплого молока – проверенное веками средство. В нем есть и триптофан, и кальций, помогающий этому белку работать. А если молоко вам не по вкусу, обратите внимание на травяные чаи:

Ромашка . Легко успокаивает и готовит ко сну.

Мята . Освежает день и расслабляет вечером.

Мелисса . Настоящий антистресс в чашке.

Что не стоит есть вечером?

Чтобы избежать бессонных ночей, диетологи советуют держаться подальше от:

Кофеина . Кофе, энергетики и даже черный чай – запрет после 16:00.

Жирной пищи . Шашлык на ужин – это не о здоровом сне.

Алкоголь . Хотя он поначалу может вызвать сонливость, он разрушает цикл гибернации.

Диетологи уверены: такие простые изменения в вашем меню могут существенно улучшить качество сна. Ведь правильное питание – это не только о здоровье, но и о комфортной жизни.