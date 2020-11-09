Как выспаться за несколько часов - идея полифазного сна

В основном человек нуждается в 7-8 часах сна в течение дня. Тогда он чувствует себя бодро и готов эффективно работать и радоваться жизни в течение следующих 16-18 часов.

Фото: Кanalukraina

Такая схема называется однофазным сном. Этого режима придерживается весь мир: под него подстраивают часы работы, открытие и закрытие заведений, сферы товаров и услуг.

Но не всем людям подойдет однофазный режим сна. И сейчас, в период карантина и дистанционной работы, у многих есть возможность поэкспериментировать и определить, по какой схеме вам лучше спать.

На помощь всем, кто чувствует, что обычный сон не делает вас бодрым и отнимает много времени, спешит полифазный сон.

Его идея заключается в том, что вместо непрерывного традиционного сна, отдых делится на несколько периодов в течение суток. Таким образом общая продолжительность сна сокращается.

В результате, как утверждают последователи данной идеи, улучшается качество сна, ощущается прилив сил, рождаются креативные идеи.

Режимы полифазного сна могут быть следующими:

1. Uberman

Этот режим предусматривает 6 периодов сна по 30 минут в течение дня, которые чередуются с периодами активности по 4 часа. Если подсчитать, при таком режиме общее время сна сократится до 2-3 часов в сутки.



Люди, которые практиковали такую схему, уверяют, что кроме дополнительных часов деятельности, появляются силы и энергия. Но привыкнуть к такому графику сначала будет трудно.

2. Everyman

Этот режим кажется менее радикальным и предусматривает 3-3,5 часа сна ночью и несколько перерывов на сон по 20 минут днем. Переходить на такой режим из однофазного сна легче, ведь Everyman предусматривает хоть и непродолжительный, но все же ночной отдых.

3. Dymaxion

Сон с таким режимом займет всего 2 часа в сутки. То есть, от дел придется отлучаться на 30 минут каждые 6 часов. Эту схему придумал американский архитектор Ричард Фуллер. Он отмечает, что такой режим прекрасно влиял на его самочувствие. Слова архитектора были подтверждены и медицинскими работниками.

4. Biphasic

Обычный режим для всех студентов. Он предусматривает 4-4,5 часа сна ночью и 1,5 часа сна в течение дня.

Режим сна полностью зависит от вашего распорядка дня, поэтому и планировать его вы должны индивидуально, выбрав для себя наиболее подходящую схему.

Если вы хотите перейти на полифазный режим, рекомендуется начинать из схемы Biphasic. Она наиболее похожа на обычный однофазный сон. И только после привыкания до четырех часов сна, стоит практиковать что-то более радикальное.

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