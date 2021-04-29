Как убрать «ушки» на бедрах: пошаговая инструкция

"Ушки", или жировые отложения на внешней стороне бедра — проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Но не стоит расстраиваться, ведь при правильном подходе от них можно избавиться и улучшить свою фигуру. Что для этого нужно?

Как эффективно избавиться от "ушек" на бедрах / фото: Fotolia / Valua Vitaly

Эксперты отмечают, что чаще всего "ушки" появляются из-за лишнего веса, малоподвижного образа жизни или гормонального дисбаланса.

Чтобы от них избавиться, в первую очередь нужно пересмотреть свой рацион. Добавьте в него побольше овощей и фруктов, потому что они содержат в себе много витаминов, макроэлементов и антиоксидантов.

Перейдите на каши, ведь они богаты на медленно усвояемые углеводы, которые придают ощущение сытости на долгое время. Благодаря им вы сможете есть меньше, а значит дефицита калорий будет достигать легче.

Откажитесь от жареных блюд, отдайте предпочтение продуктам, которые приготовлены на пару или в духовке. Исключите из рациона сладости, выпечку, переработанное мясо и фаст-фуд. И, конечно же, поддерживайте свой водный баланс, выпивая не менее 1,5 л чистой воды в день.

Кроме этого, нужно заниматься спортом. Поэтому бегайте, гуляйте, танцуйте, пусть физическая активность станет неотъемлемой частью вашей жизни. С особым упорством прорабатывайте проблемную зону.

Существуют целые комплексы различных упражнений, помогающих справиться с этим косметическим дефектом (приседания, махи, выпады). Можно приобрести хулахуп, который также поможет избавиться от "ушек", улучшая кровоснабжение мышц.

Еще эксперты советуют делать массажи, например, антицеллюлитный или баночный, чтобы убрать проблемную зону и подтянуть ягодицы. Также можно попробовать обертывание. Регулярно их делая, вы можете убрать целлюлит и сделать кожу более упругой.

Перед процедурой нужно сходить в душ, чтобы распарить кожу, потом нанести на ее скраб или воспользоваться жесткой мочалкой. После насухо вытритесь и нанесите на кожу антицеллюлитный крем, замотайтесь пищевой пленкой, наденьте теплые штаны и занимайтесь своими делами. Процедура должна длиться не более 1-1,5 часа. Потом смойте средство и разотрите тело жестким полотенцем.

Используя все эти процедуры в комплексе, вы быстро избавитесь от ненавистных "ушек", подтянете свою фигуру и сделаете кожу более красивой.

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