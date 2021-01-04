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Как привести организм в норму после праздников: несколько полезных советов

Какие продукты следует употреблять после праздников в первую очередь

сегодня, 16:31
Автор:

Павел Зинченко
Праздники, особенно новогодние, это звездное время для вредного питания, которое сильно отягощает наш желудок. Именно поэтому нам крайне необходимо после завершения праздников снова вернуться к нормальному питанию. Существует множество способов сделать этом, мы же обрисуем главное направление, чтобы ты знал, как действовать.
После праздников начинай максимально налегать на фрукты и овощи, которые способствуют пищеварению. Чтобы снизить аппетит, ешь кисломолочные продукты. Кстати, они же помогут очистить кишечник. Предпочтение стоит отдать продуктам с низким содержанием жира, но не полностью обезжиренным.
Постарайся также немного отдохнуть от сладкого, прежде всего — от шоколада и сахара, заменив их медом. Ограничение употребления выпечки также не будет лишним. Хлеб лучше есть из ржаной муки, а от белого хлеба и сдобы пока воздержись.
Снизь потребление кофе до одной чашки в день – это поможет организму справиться с обезвоживанием. Также восстановить пищеварение помогут злаки и каши из них. Особенно обрати внимание на гречневую кашу.
На смену мясу пусть временно придет рыба, которую нужно готовить в запеченном виде или варить на пару. Основную часть пищи употребляй утром и в обед, а ужин сделай низкокалорийным и перенеси на более раннее время.
Также не лишним будет употреблять почаще травные отвары вместо чая и имбирный чай. Лимон будет отличным дополнением.
Теперь ты знаешь, как вернуться в нормальный питательный ритм после праздников. Чем раньше ты это сделаешь, тем больше  печень и желудок будут тебе благодарны. Также издание "Комментарии" расскажет, почему здоровое питание — это залог долголетия.


Как привести организм в норму после праздников: несколько полезных советов

Как питаться после Нового года. Фото: LuxTopFit


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Источник: https://mport.ua/zdorove/784317-kak-vosstanovit-rezhim-pitaniya-posle-prazdnikov
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