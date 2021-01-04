Как привести организм в норму после праздников: несколько полезных советов

Праздники, особенно новогодние, это звездное время для вредного питания, которое сильно отягощает наш желудок. Именно поэтому нам крайне необходимо после завершения праздников снова вернуться к нормальному питанию. Существует множество способов сделать этом, мы же обрисуем главное направление, чтобы ты знал, как действовать.

После праздников начинай максимально налегать на фрукты и овощи, которые способствуют пищеварению. Чтобы снизить аппетит, ешь кисломолочные продукты. Кстати, они же помогут очистить кишечник. Предпочтение стоит отдать продуктам с низким содержанием жира, но не полностью обезжиренным.

Постарайся также немного отдохнуть от сладкого, прежде всего — от шоколада и сахара, заменив их медом. Ограничение употребления выпечки также не будет лишним. Хлеб лучше есть из ржаной муки, а от белого хлеба и сдобы пока воздержись.

Снизь потребление кофе до одной чашки в день – это поможет организму справиться с обезвоживанием. Также восстановить пищеварение помогут злаки и каши из них. Особенно обрати внимание на гречневую кашу.

На смену мясу пусть временно придет рыба, которую нужно готовить в запеченном виде или варить на пару. Основную часть пищи употребляй утром и в обед, а ужин сделай низкокалорийным и перенеси на более раннее время.

Также не лишним будет употреблять почаще травные отвары вместо чая и имбирный чай. Лимон будет отличным дополнением.

Теперь ты знаешь, как вернуться в нормальный питательный ритм после праздников. Чем раньше ты это сделаешь, тем больше печень и желудок будут тебе благодарны. Также издание "Комментарии" расскажет, почему здоровое питание — это залог долголетия.







Как питаться после Нового года. Фото: LuxTopFit

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