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Как наслаждаться едой и при этом сбрасывать вес: советы от ведущего тренера

Становиться профессиональным спортсменом, чтобы есть без ограничений, не является лучшим вариантом, поскольку это может иметь негативные последствия для здоровья.

27 марта 2025, 16:35
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Клименко Елена

Хотите иметь стройную фигуру, но не готовы отказаться от любимых блюд? Есть один секрет, который позволит вам совмещать вкусную еду с эффективным похудением. Об этом рассказал известный тренер Юрий Попко на своей странице в Facebook.

Как наслаждаться едой и при этом сбрасывать вес: советы от ведущего тренера

По словам Попко, когда человек потребляет более 4000-5000 ккал в день, организм не может полностью усвоить такое количество энергии. Избыток калорий не превращается в жир, а выводится из организма. Поэтому даже при больших объемах пищи привес не будет значительным, поскольку пищеварительная система не способна обработать столько энергии.

Однако, чтобы есть большие порции без вступления в вес, нужно иметь высокий уровень энергозатрат. Например, профессиональные спортсмены тратят 4000–5000 ккал каждый день благодаря физическим тренировкам. Поэтому они могут позволить себе больше есть, не набирая лишних килограммов.

Важно помнить, что со временем организм адаптируется к интенсивным тренировкам и энергозатраты могут уменьшаться. Так, если в начале тренировок человек сжигал 5000 ккал в день, то через год при той же физической активности эта цифра может снизиться до 2500 ккал, поскольку тело становится экономнее в расходе энергии.

Юрий Попко также подчеркнул, что становиться профессиональным спортсменом, чтобы есть без ограничений, не лучший вариант, поскольку это может иметь негативные последствия для здоровья.

А тренер рекомендует изучить основы питания, разобраться в калориях, белках, жирах и углеводах, и создать рацион, который позволит наслаждаться едой, не ограничивая себя, и при этом оставаться в хорошей форме.

Как уже писали "Комментарии", ученые выяснили, что питание, включающее большое количество свежих фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов без мяса, имеет тесную связь со здоровым старением и может предотвратить 11 болезней, а также сохранить здоровье мозга.



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Источник: https://www.facebook.com/trainer.vip.1/posts/pfbid024XDBmfzMvqztFeGqBZHq4DSfmzgUxDuw6nGJmVRVFfo2aALfkD8oy6Ue8ThvQmMrl
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