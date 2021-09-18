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Как начать заниматься спортом и не навредить организму

Для того, чтобы избежать проблем с опорно-двигательной системой, начинающим спортсменам нужно соблюдать простые меры предосторожности

сегодня, 21:41
Автор:

Ольга Чародий

Фитнес — крутая идея, если вы хотите похудеть и довести свое тело в порядок, а возможности пойти в зал по тем или иным причинам у вас нет. Рассказываем, как начать заниматься спортом и не забросить дело на полпути. Физическая культура и правильное питание в последние годы стали главными принципами жизни для многих. Каждый здравомыслящий человек должен понимать преимущества спортивного образа жизни, пишет maincream.

Как начать заниматься спортом и не навредить организму

Спорт - фото из открытых источников


Для того, чтобы избежать проблем с опорно-двигательной системой, начинающим спортсменам нужно соблюдать простые меры предосторожности:


Перед интенсивными занятиями стоит освоить технику выполнения упражнений вместе с тренером
Перед каждой тренировкой надо уделять внимание разминке
Для защиты от перегрузок и травм рекомендуется использовать ортопедические спортивные бандажи
Чтобы держать организм в тонусе, достаточно уделять спорту от 30 до 60 минут в день. Для этого не нужно тренироваться на последнем дыхании и ставить рекорды. Ежедневная умеренная нагрузка поможет дать оптимальное количество бодрости и здоровья.


Кроме ежедневных занятий, можно постепенно ввести небольшое количество упражнений для силовой нагрузки. Каждый человек может выбрать что-то удобное для себя: йогу, гимнастику, растяжку, отжимания, пресс, приседания. Ну и пожалуй, одним из ключевых моментов здесь является мотивация. Здесь не сработает светлая и чистая мечта быть стройным, здоровым. Ставьте конкретные цели, которая будет мотивировать вас работать для ее достижения.


Напомним, женщины хотят безупречно выглядеть, иметь подтянутую стройную фигуру и здоровый внешний вид. Каким спортом заняться девушке, чтобы улучшить внешний вид и не навредить здоровью? Идеальный вид спорта для женского организма укрепляет и развивает мышцы, суставы и сухожилия, улучшает работу сердца, очищает и укрепляет сосуды, стимулирует выработку женских гормонов, предотвращает заболевания репродуктивной системы, раскрывает потенциал женского организма, повышает гибкость, ловкость, выносливость.




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