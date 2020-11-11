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Как дойти до спортзала не взирая ни на какую усталость

Полезные советы, которые помогут тебе взять себя в руки и таки пойти на тренировку после завершения рабочего дня

сегодня, 12:59
Автор:

Павел Зинченко

Тяжело заставить себя идти в спортзал. Хоть это тебе и нравится, и ты понимаешь, что это необходимо, все равно крайне тяжело после работы не побежать сразу домой, а повернуть в сторону спортзала, который, возможно, вообще находится в другой стороне. Понимая, что для многих мужчин (та и женщин тоже) это еще то испытание, мы расскажем тебе, как превозмочь свою усталость и таки пойти на тренировку.

Как дойти до спортзала не взирая ни на какую усталость

Как преодолеть усталость

1. Мчись в зал сразу же после работы. Не забегай домой, поскольку рискуешь легко “залипнуть“ перед телевизором или заняться другим делом. Держи себя в тонусе и борись с искушением пораньше вернуться к прелестям домашнего досуга.

2. Начинай тренировку с утра. Это особенно полезно, если любишь рано просыпаться. Утром ты не убежишь с тренировки под предлогом усталости. Плюс с утра ты полон энергии и сил. А может у тебя даже бывает хорошее настроение.

3. Найди партнера. Наличие партнера на тренировке — это поддержка. Плюс правильный партнер быстро поставит тебя на место, если ты захочешь избежать тренировки.

4. Не тренируйся каждый день. Самая оптимальная частота тренировок — три раза в неделю. Не увеличивай их количество — это не поможет. Организму необходимо восстанавливаться, и в случае отсутствия отдыха — можешь заработать хроническую усталость. После этого тяжело будет прийти в себя.

Главное, что ты не должен забывать, так это того, что ради достижения успеха необходимо прикладывать усилие. Именно поэтому тебе необходимо преодолеть усталость и таки пойти в спортзал. А чтобы еще лучше тебя мотивировать, издание "Комментаии" расскажет, как познакомиться с девушкой в спортзале.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/759557-kak-borot-sja-s-ustalost-ju-pered-trenirovkoj
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