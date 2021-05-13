Как цвет напитка влияет на спортивные достижения

Центр нутрицевтики Вестминстерского университета решил провести исследования, которое касается цвета употребляемого напитка. Так, например, как считают ученые розовый напиток положительно влияет на самочувствие человека и на тренировки. Несколько спортсменов вызвались участвовать в эксперименте, чтобы доказать, что при употреблении розового напитка желание заниматься спортом увеличивается в несколько раз.

Розовый напиток (фото из открытых источников)

Исследователи обнаружили, что розовый напиток может повысить работоспособность на 4,4%, а также улучшить самочувствие. Во время исследования участников просили бегать на беговой дорожке в течение 30 минут с самостоятельно выбранной скоростью, но она должна была быть постоянной. В течение упражнения они полоскали рот или розовым искусственно подслащенным напитком с низким содержанием калорий, или прозрачным с такими же характеристиками. Оба напитка были абсолютно одинаковыми. Результаты показывают, что участники пробежали в среднем на 212 метров дальше, если пользовались розовым напитком, зато их средняя скорость во время теста увеличилась на 4,4%. Чувство удовлетворения также усилилось, а это значит, что участникам было приятнее бегать.

Как сообщали ранее все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве очень сильно вредят организму, но не у всех людей получается полностью отказаться от употребления спиртного. Однако, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рекомендуется отказаться хотя бы от одного, который, по его мнению, считается самым вредным. Специалист отметил, что самыми опасными для здоровья являются коктейли, потому что в их составе разные виды алкоголя, много вкусовых добавок и красителей.

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