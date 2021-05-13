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Как цвет напитка влияет на спортивные достижения

Во время исследования участников просили бегать на беговой дорожке в течение 30 минут

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

 Центр нутрицевтики Вестминстерского университета решил провести  исследования, которое касается цвета  употребляемого  напитка. Так, например,  как считают  ученые розовый  напиток положительно влияет на самочувствие человека и  на тренировки. Несколько  спортсменов вызвались участвовать в эксперименте, чтобы доказать,  что при употреблении розового  напитка желание заниматься  спортом увеличивается в несколько раз. 

Как цвет напитка влияет на спортивные достижения

Розовый напиток (фото из открытых источников)

Исследователи обнаружили, что розовый напиток может повысить работоспособность на 4,4%, а также улучшить самочувствие. Во время исследования участников просили бегать на беговой дорожке в течение 30 минут с самостоятельно выбранной скоростью, но она должна была быть постоянной. В течение упражнения они полоскали рот или розовым искусственно подслащенным напитком с низким содержанием калорий, или прозрачным с такими же характеристиками. Оба напитка были абсолютно одинаковыми. Результаты показывают, что участники пробежали в среднем на 212 метров дальше, если пользовались розовым напитком, зато их средняя скорость во время теста увеличилась на 4,4%. Чувство удовлетворения также усилилось, а это значит, что участникам было приятнее бегать.

Как сообщали  ранее все знают о том, что алкогольные напитки в большом количестве очень сильно вредят организму, но не у всех людей получается полностью отказаться от употребления спиртного. Однако, психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рекомендуется отказаться хотя бы от одного, который, по его мнению, считается самым вредным. Специалист отметил, что самыми опасными для здоровья являются коктейли, потому что в их составе разные виды алкоголя, много вкусовых добавок и красителей.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9566643/Exercise-Pink-coloured-sports-drinks-boost-performance-4-4-compared-clear-fluids.html
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