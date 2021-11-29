Как быстро похудеть, не причиняя вред здоровью

Близятся новогодние праздники, поэтому пора подумать о похудении, ведь большое количество пищи и алкоголя может негативно отразиться на вашей фигуре. А значит нужно разгрузить организм и ускорить обменные процессы. В этом помогут следующие советы:

Похудение / Фото: 1zoom

Увеличьте физическую активность

Без спорта быстро избавиться от лишних килограмм не получится, поэтому выберите для себя тот вид спорта, который поможет похудеть и будет поднимать вам настроение. Это могут быть пешие прогулки (10 тысяч шагов в день), утренние или вечерние пробежки и т.д.

Забудьте о стрессе

Стресс плохо сказывается как на эмоциональном, так и на физическом состоянии здоровья. Когда вы нервничаете, в организме начинает вырабатываться кортизол, адреналин и норадреналин (гормоны стресса). Они способны ослабить иммунитет, нарушить пищеварение и увеличить запасы жира. Поэтому, избавьтесь от стрессов и научитесь быстро восстанавливать силы, например, с помощью чтения, музыки, йоги, расслабляющей ванны.

Пища с высоким содержанием белка и цельнозерновых продуктов

Не забудьте пересмотреть свой рацион и исключить из него фаст-фуд и другую калорийную пищу. Вместо этого насыщайте организм белком, потому что он необходим телу для правильного функционирования. Его переваривание организмом занимает достаточное количество времени, за счет чего сжигается намного больше калорий. Что касается цельнозерновых продуктов, они являются отличным источником клетчатки, замедляющей движение пищи в кишечнике.

Не забывайте про здоровый сон

Ваш обмен веществ может нарушиться, если вы не будете полноценно отдыхать ночью. Сон взрослого человека должен длиться 7-9 часов в сутки. Его недостаток будет плохо сказываться на психическом состоянии.

Пейте больше воды

Вода не имеет никаких жиросжигающих свойств, но она помогает бороться с чувством голода и улучшить функции организма, которые позволяют нам поддерживать здоровый вес.

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