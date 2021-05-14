Как быстро избавиться от накопленного «зимнего» жира

После зимы многие люди жалуются на небольшую прибавку в весе. Так случается, это не повод для расстройства, ведь избавиться от лишних 2-3 килограмм можно без особых усилий. Диетолог Арина Скоромная рассказала, как быстро вернуть себя в форму.

Как быстро избавиться от лишнего веса (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что с наступлением весны хочется поскорее избавиться от "зимнего" жира и в этом поможет физическая активность. В идеале нужно минимум 20-30 минут в день уделять быстрой ходьбы. Если речь идет о похудении, то скорость должна быть 5-6 километров в час. Идти лучше всего в горку, чтобы было задействовано больше мышц и увеличилась нагрузка на ягодицы.

Также диетолог подчеркнула, что тренировки лучше всего делать на природе, где свежий воздух или же в фитнес-зале, потому что на улицах города может быть много выхлопных газов, которые усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой и легкими.

Не стоит забывать и про удобную обувь. Если не хотите, чтобы во время быстрой ходьбы ваши ноги не пострадали, тогда выбирайте правильные кроссовки, которые будут хорошо поддерживать вашу стопу.

Напомним, что ежедневно взрослый человек должен выпивать около двух литров воды, потому что она приводит в тонус весь организм. А еще вода улучшает обмен веществ, способствуя похудению. Диетологи говорят, что норма воды в день зависит от вашего веса. На 10 кг веса — 2 стакана (400 мл) воды. Но помните, что неочищенная водопроводная вода принесет скорее вред, нежели пользу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты из Университета Колорадо в Аншуце выяснили, что обычная вода может подавлять гормон вазопрессин, повышенную норму которого можно увидеть при ожирении или диабете.

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