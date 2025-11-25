logo

BTC/USD

87071

ETH/USD

2928.25

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Гайд из бюджетного правильного питания: что покупать и как готовить
commentss НОВОСТИ Все новости

Гайд из бюджетного правильного питания: что покупать и как готовить

Бюджетное правильное питание: как сбалансировать рацион и не тратить лишнего

25 ноября 2025, 16:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правильное питание не обязательно означает дорогие продукты и большие чеки в супермаркете. Значительная часть доступных по цене продуктов имеет такую же питательную ценность, как и более дорогие альтернативы, поэтому сбалансированный рацион может быть бюджетным — достаточно знать, что и чем можно заменить.

Гайд из бюджетного правильного питания: что покупать и как готовить

Недорогое меню с правильного питания

Чем отличается бюджетное питание от обычного

Экономия на продуктах не означает экономию в пользе. Если заранее продумать свой рацион, определить какие именно питательные вещества необходимы организму и подобрать доступные альтернативы можно получить полноценное меню при значительно меньших затратах. Фактически меняется только цена продуктов, а польза остается прежней.

Основные продукты, которые помогут составить полезный и недорогой рацион

Крупы – источник энергии

Гречка, перловка, овсянка, горох и другие доступные крупы содержат сложные углеводы, надолго обеспечивающие сытость и поддерживающие уровень энергии.

Овощи

Один из самых полезных и дешевых компонентов меню. Выгоднее всего покупать сезонные овощи местного производства — капусту, кабачки, морковь, лук, свеклу, тыкву.

Мясо и рыба

Бюджетные виды мяса – курятина, некоторые части говядины и нежирной свинины. Для полезного рациона подойдет также недорогая речная или морская рыба.

Молочные продукты

Кефир, натуральный йогурт, нежирная сметана, творог – доступные и полезные источники белков и кальция.

Фрукты

Лучше всего выбирать сезонные и более дешевые — яблоки, апельсины, грейпфрут. Они насыщают витаминами и поддерживают иммунитет.

Цельнозерновой хлеб

Даже маленькое количество таковой продукции обеспечивает дневную норму клетчатки.

Яйца

Бюджетный источник белка и полезных жиров. Рекомендовано – не больше двух яиц в день.

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица – доступные продукты, которые хорошо заменяют белок и помогают контролировать уровень холестерина.

Орехи и сухофрукты

Полезна альтернатива сладкому, однако их нужно есть в умеренном количестве.

Зелень

Стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ. Полезные варианты: шпинат, салат, укроп, петрушка, зеленый лук.

Как заменить дорогие продукты дешевыми аналогами

Мясные продукты

Вместо филе – бедро или голень; вместо отдельных порций – целая курица, которую можно разделить на несколько блюд. Более дешевый, но качественный нежирный фарш также станет хорошим выбором.

Крупы и макароны

Украинские производители предлагают не хуже качества продукты, чем импортные, но значительно дешевле. Наиболее бюджетные крупы — перловка, ячневая, пшено, кукурузная.

Овощи и фрукты

Рынки часто дешевле супермаркетов. Также сезонные продукты всегда стоят меньше.

Рыба

Мороженая или консервированная рыба – доступная альтернатива свежей. Главное – внимательно читать состав и выбирать варианты с минимальным количеством соли.

Как питаться правильно и худеть

1. Меньше рафинированных углеводов

Уменьшение сахара и изделий из белой муки помогает контролировать аппетит и уровень инсулина.

2. Белок в каждом приеме пищи

Он поддерживает мышцы и снижает чувство голода.

Норма:

мужчины — 56-91 г белка в день,

• женщины – 46–75 г.

3. Много овощей

Особенно зеленые и низкоуглеводные: брокколи, салат, шпинат, цветная капуста.

4. Полезные жиры

Оливковое и авокадовое масло – лучший выбор. Кокосовую следует употреблять умеренно.

Итог

Сбалансированное питание может быть недорогим, если знать какие продукты выбирать и как их комбинировать. Бюджетные варианты не уступают дорогим по пользе, а разумный подход к меню поможет улучшить самочувствие, поддержать вес и позаботиться о здоровье без лишних трат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в условиях длительной войны украинцы все чаще сталкиваются с явлением эмоциональных качелей — резких перепадов настроения, которые могут меняться в течение одного дня. Психологи проекта "Несокрушимая мама" от "Фонда Маша" объясняют, как возникает это состояние и что помогает вернуть эмоциональное равновесие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vansiton.ua/ua/blog/bjudzhetnoe-pravilnoe-pitanie-mozhno-li-pitatsja-pravilno-i-deshevo.html
Теги:

Новости

Все новости