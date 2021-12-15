Этот напиток провоцирует накопление жира в области живота

Даже при активных занятиях фитнесом есть участки тела, которые хуже всего подвергаются проработке. Среди них – низ живота или, как его еще называют, "нижний пресс". Причин может быть много, и не все они связаны с нарушением пищевого поведения. Однако чаще всего формирование жира происходит именно из-за неправильного образа жизни. Особенно это проявляется у тех, кто регулярно заедает стрессы жирной калорийной пищей и запивает вкусными напитками, пишет today. Диетологи отметили, что прежде всего следует забыть о сладких газированных напитках, потому что в них содержится много сахара и калорий, но при этом нет никаких полезных питательных веществ. Также в газировку часто добавляют фруктозу, которая, по словам диетолога, при употреблении в больших количествах превращается печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.

Здоровье (фото из открытых источников)

А еще, где вы накапливаете жир – на бедрах и плечах или животе – зависит от наследственности. При этом подкожный жир, накапливающийся в руках и ногах, абсолютно безвреден для здоровья, а вот висцеральный может быть смертельно опасен.

Напомним, ожирение — проблема современного общества, которая может быть вызвана различными факторами. Но если вы хотите снизить риск развития заболевания и улучшить самочувствие, тогда добавьте в рацион один простой продукт. Ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, что в составе сладких апельсинов и танжеринов (сорт мандарина) содержится молекула нобилетин, которая существенно сокращает вероятность появления ожирения.

И соответственно, защищает от диабета и сердечных проблем. Эксперты отметили, что употребление апельсинов можно сравнить с приемом сильных лекарственных средств для защиты сердца и сосудов. Но для достижения такого результата человеку нужно употреблять около 2,5 стакана натурального апельсинового сока в день. Такие выводы ученые сделали, ссылаясь на результаты эксперимента с лабораторными грызунами.

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