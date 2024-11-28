Эти продукты подрывают иммунитет зимой: рекомендации экспертов

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Черновалова Кристина
Зима меняет наши пищевые привычки. Организм требует больше энергии, а желание съесть что-то горячее и сытное часто преобладает. Но, по словам диетологов, не все обычные продукты подходят для зимнего меню. Некоторые из них могут мешать организму справляться с холодами, ослаблять иммунитет или даже вредить фигуре. Что именно следует убрать из своего рациона? Делимся рекомендациями.
Что не стоит есть зимой: советы диетологов
Готовые замороженные блюда, такие как пицца, котлеты или блинчики, кажутся удобным вариантом. Но они содержат слишком много соли, трансжиров и консервантов. Зимой организм нуждается в теплых и питательных блюдах, а полуфабрикаты только создают нагрузку на пищеварение, не обеспечивая необходимой энергии.
Альтернатива: Замените их домашними блюдами, которые можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Хотя газированные напитки могут казаться приятным дополнением к ужину, зимой они не лучший выбор. Сахар и химические добавки в их составе не только перегружают организм, но и снижают сопротивляемость простудам.
Альтернатива: Выбирайте теплые напитки – травяные чаи, компот или просто теплую воду с лимоном.
Традиционные зимние салаты, например оливье или сельдь под шубой, не подходят для ежедневного потребления. Высокое содержание майонеза способствует набору веса и создает дополнительный стресс для печени.
Альтернатива: Попробуйте более легкие заправки на основе йогурта или масла с лимонным соком.
Шоколадные батончики, печенье и сладости часто становятся излюбленным зимним утешением. Однако избыток сахара может спровоцировать резкие изменения уровня глюкозы в крови, что только увеличивает чувство голода.
Альтернатива: Вместо обработанных сладостей выбирайте сухофрукты, орехи или темный шоколад.
Огурцы или помидоры, которые зимой чаще всего привозят из теплиц, имеют низкую питательную ценность. Они не снабжают организм необходимыми витаминами, но могут раздражать желудок из-за низкой температуры употребления.
Альтернатива: Выберите сезонные овощи, например капусту, свеклу или морковь, и добавляйте их в горячие блюда.
Хотя спиртное часто ассоциируется с согреванием, на самом деле оно временно расширяет сосуды, после чего организм быстро теряет тепло. К тому же, алкоголь снижает иммунитет.
Альтернатива: Вместо крепких напитков попробуйте напитки на основе имбиря или горячие безалкогольные коктейли.
Зимой рацион должен быть сбалансированным, согревающим и полезным для иммунитета. Исключив эти продукты, вы не только поможете организму лучше адаптироваться к холодам, но и сохраните энергию и хорошее самочувствие. Сделайте выбор в пользу теплого питания и полезных продуктов, чтобы зима прошла легко и без болезней.
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