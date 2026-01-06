logo

Еда, которую мы привыкли считать вредной, действительно полезна: развенчиваем 10 мифов о питании

Кофе, яйца, сыр, шоколад — многое из того, что мы вычеркиваем из своего рациона, на самом деле могут помочь улучшить здоровье. Узнайте, почему следует изменить свои пищевые привычки.

6 января 2026, 13:29
Мы привыкли слышать, что некоторые продукты вредны для здоровья и должны быть исключены из рациона, но это действительно так? Ученые все больше развеивают мифы о "плохих" продуктах, объясняя, что многие из них могут быть полезны, если употреблять их правильно.

Эти продукты, которые часто считаются «плохими», действительно могут быть полезны для здоровья

Вот 10 продуктов, которые раньше считались вредными, но на самом деле могут быть полезны для вашего здоровья:

  1. Яйца
    Многие до сих пор верят, что яйца повышают уровень холестерина. Однако современные исследования показывают, что яйца – это отличный источник белка, витаминов и минералов, в частности холина, важного для здоровья мозга. Лучше всего готовить их всмятку или в скрамбле.

  2. Картофель
    Картофель часто считается пустым углеводом, но это миф. Она богата витамином С, калием, клетчаткой, антиоксидантами и резистентным крахмалом, который помогает улучшить микрофлору кишечника.

  3. Кофе
    Выпив до 4 чашек кофе в день, вы можете снизить риск сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака. Все, что нужно – это контролировать свою индивидуальную толерантность к кофеину.

  4. Сливочное масло
    Сливочное масло богато полезными жирами, витаминами A и E, а также CLA, который укрепляет иммунитет. Несмотря на свою калорийность, в умеренных количествах оно может оказаться полезным.

  5. Сыр
    Сыр – это не только источник жира, но и кальция, белка, витамина B12 и пробиотиков, если он изготовлен из ферментированного молока. Он важен для поддержания здоровья кишечника и костей.

  6. Красное мясо
    Хотя красное мясо часто критикуют, он является важным источником белка, железа и витамина B12. Важно только не превышать дозу — 300-600 г в неделю.

  7. Полно жирное молоко
    Популярность растительного молока поставила полное жирное молоко в разряд устаревших продуктов. Однако исследования показывают, что небольшие порции жирных молочных продуктов могут быть полезны для сердца и снижать риск диабета.

  8. Орехи
    Орехи очень калорийны, но в умеренных количествах (примерно 28 г в день) они являются отличным источником полезных жирных кислот, клетчатки и минералов.

  9. Темный шоколад
    Шоколад с содержанием какао более 70% является мощным источником антиоксидантов и полифенолов, поддерживающих здоровье сердца и мозга.

  10. Жирная рыба
    Сардины, скумбрия и лосось являются богатыми источниками омега-3 жирных кислот, необходимых для работы мозга и сердца.

Мораль проста: не следует делить продукты на "хорошие" и "плохие". Важно сохранять баланс и прислушиваться к своему телу. Вместо того чтобы избегать определенных продуктов через мифы, следует употреблять их умеренно и осознанно. Таким образом, даже те продукты, которые раньше считались "вредными", могут оказаться полезными союзниками вашего здоровья.

Читайте также в "Комментариях", какой хлеб вреден для здоровья.



