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Диетологи рассказали, кому не стоит есть зелень

Петрушка нельзя употреблять при гипотиреозе, ее не рекомендуют в первый триместр беременности

сегодня, 00:02
Автор:

Ольга Чародий
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Зелень принято считать полезным продуктом. Однако мало кто знает, что не всякая зелень полезна всем. Каждая зелень имеет свои полезные свойства и свои противопоказания, равно как и любые продукты, пишет vesnamedia. Например, руккола дает горький вкус и укрепляет печень. Петрушка нельзя употреблять при гипотиреозе, ее не рекомендуют в первый триместр беременности. Тимьян может вызвать спазм гладкой мускулатуры, беременным он также не рекомендуется может приводить к тонусу. Мята охлаждает организм, снижает давление, в холодное время года не рекомендуется тем, у кого снижено давление, ведь бывают головокружения, повышен магний в организме.

Диетологи рассказали, кому не стоит есть зелень

Диетолог - фото из открытых источников

Для здоровых людей ограничений по объему зелени нет, но мало кто может съесть 700-800 граммов, ведь даже порция 40-50 граммов уже достаточно объемна. В любом случае нужно употреблять в умеренном количестве, 100–150 граммов в день вполне допустимо. Также, по словам специалистов, в зелени из открытого грунта, которую выращивают в летний сезон, концентрация витаминов и минералов значительно превосходит ту, что есть в тепличных растениях.

Напомним, на сегодняшний день гастритом страдает очень много людей. И возникнуть воспаление может по разным причинам, в частности из-за неправильного питания. Врач-диетолог Татьяна Иванникова рассказала, какой напиток стоит добавить в рацион людям, которые столкнулись с заболеванием. Специалист отметила, что людям с гастритом и язвой желудка в качестве перекуса стоит употреблять кисель. Как оказалось, этот напиток положительно сказывается на микрофлоре кишечника, сокращая количество вредных бактерий и увеличивая рост полезным. Благодаря своей вязкой текстуре, кисель хорошо обволакивает слизистую желудка, тем самым создавая защитный барьер. Кроме этого, в составе киселя содержится крахмал, который помогает снижать в крови уровень "вредного" холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы. 



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Источник: https://www.vesnamedia.com/journal/perekhodim-na-zelenyy-polza-i-vred-zeleni
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