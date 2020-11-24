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Дешевая и очень полезная: медики назвали неожиданные факты о сельди

Сельдь - лидер по насыщенности жирными кислотами

сегодня, 12:55
Автор:

Кириєнко Анна

Медики заявили, что сельдь — один из самых полезных продуктов для человеческого организма. Она является лидером по насыщенности жирными кислотами.

Дешевая и очень полезная: медики назвали неожиданные факты о сельди

Фото: xcook

Мало кто догадывается о реальной пользе этой рыбы, потому что она доступна всем и стоит относительно дешево.

На самом деле сельдь, по сравнению с другими видами рыб, содержит огромное количество жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти соединения крайне важны для функционирования организма. Они помогают защитить сосуды от атеросклероза и укрепляют иммунитет.

Содержание полезных жирных кислот в сельди такое же, как в семге или форели, но цена — намного ниже.

Стоит запомнить, чтобы получить от этой рыбы наибольшую пользу, ее нужно употреблять с наименьшим содержанием соли. Ни в коем случае не нужно злоупотреблять соленой селедкой.

Рекомендуется есть селедку с картошкой в мундирах. Таким образом организм может получить и усвоить существенную дозу полезных и нужных веществ, витаминов, минералов, жирных кислот.

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Источник: https://lenta.ua/mediki-nazvali-samuyu-poleznuyu-deshevuyu-rybu-77633/
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