Четыре способа быстро избавиться от крепатуры: это точно сработает

Крепатура является главным спутником любой качественной тренировки, особенно если ты новичок. Впрочем, если ты не намерен это терпеть, мы можем подсказать, что можно для этого сделать. Все достаточно просто, лишь запомни эти советы.

ФОТО: Железяка и Бантики

Вишни



После тренировки поешь вишен или выпей натурального вишневого сока. Прежде всего, он богат антиоксидантами, а также, увеличивает приток кислорода в ноющие мышцы. Благодаря этому можно быстрее восстановиться, и скорее избавиться от жжения в растянутых миофибриллах.

Арбуз

Также мышечную крепатуру можно преодолеть с помощью арбуза. Этот продукт полон воды, антиоксидантов и других полезных веществ. К тому же в нем нет ни капли сахара, и калорий тоже по минимуму. А самое главное — это источник L-цитруллина, который предотвращает мышечные боли. Но запомни главный нюанс — этот продукт следует есть до тренировки, а не после.

Вес

Существует целая система тренировок и упражнений, с которой крепатуре к тебе не добраться. Чтобы не углубляться в проблему слишком глубоко, мы посоветуем следующее: тренируйся с рабочим весом, не превышающим 70% от максимально тобой подъемного. По принципу “легче, но чаще“. Такой принцип тренировок не даст молочной кислоте накапливаться в мышцах.

Душ

Опытные спортсмены избавляются от крепатуры с помощью холодного душа, точнее водой с температурой не выше 8 градусов по Цельсию. Если тебе такое не под силу, тогда чередуй по 2 минуты теплую воду (40 градусов) с не очень теплой (10 градусов). Эксперты из Новой Зеландии уверяют, так в тебе появятся специальные гормоны, которые также предотвращают накопление лактозы в мышцах на целых 30%.

Теперь ты знаешь, как избавиться от неприятных ощущений после тренировки. Также издание "Комментарии" расскажет, как эффективно потренироваться за десять минут.

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