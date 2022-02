Четыре базовых витамина для хорошего настроения

Каждый человек хотел бы иметь такую ​​волшебную таблетку, чтобы съесть и вмиг стать счастливым, храбрым, здоровым. Но так бывает только в детских книгах. А есть вполне реальные витамины для хорошего настроения. Независимо от того, ухудшилось ли настроение совсем недавно или является ли таким уже в течение длительного времени, для его улучшения от человека нужно изменить внутреннее восприятие и физиологические факторы, пишет iherb. Селен. Антиоксидант его принимают вместе с йодом и витамином С. Рекомендуемая норма для взрослых 50-70 мкг в сутки. Если выбираете селен в препаратах, остановите выбор на селенометионине, поскольку он хорошо усваивается.

Витамин. Фото: https://maximum.fm

Витамин D. С его помощью не только усваивается кальций, магний, фосфаты, он также участвует в процессе роста, восстановлении всех клеток организма и других многочисленных процессах.



SAMe. S-аденозилметионин (SAMe) используется при выработке многих химических соединений мозга, включая серотонин и другие нейромедиаторы. В опубликованных клинических исследованиях добавки SAMe показали способность улучшать настроение.



Магний. Отвечает за работу нервной системы, влияет на давление, расслабление мышц, уровень сахара в крови и качество сна. Из-за скудного содержания в пище большинство людей имеют дефицит магния. Для профилактики можно принимать магний в форме цитрата магния по 300 мг в сутки за пол часа до сна.

Напомним, несмотря на то, что витамины — полезные вещества, призванные поддерживать нормальную работу организма, их избыток может навредить здоровью. Исследователи выяснили, что бесконтрольное употребление витамина С может спровоцировать проблемы с почками. Ученые говорят, что избыток витаминов в организме серьезнее вредит здоровью, чем их дефицит, поэтому не стоит заниматься самолечением и назначать себе такого рода добавки.

Гарвардские эксперты отметили, что чрезмерный прием витамина С может вызвать токсические реакции, которые отражаются на работе почек, в частности могут образоваться камни, а от них невозможно избавиться без лекарств и хирургического вмешательства.













