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Четыре базовых витамина для хорошего настроения

Независимо от того, ухудшилось ли настроение совсем недавно или является ли таким уже в течение длительного времени, для его улучшения от человека нужно изменить внутреннее восприятие и физиологические факторы

сегодня, 02:51
Автор:

Ольга Чародий
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Каждый человек хотел бы иметь такую ​​волшебную таблетку, чтобы съесть и вмиг стать счастливым, храбрым, здоровым. Но так бывает только в детских книгах. А есть вполне реальные витамины для хорошего настроения. Независимо от того, ухудшилось ли настроение совсем недавно или является ли таким уже в течение длительного времени, для его улучшения от человека нужно изменить внутреннее восприятие и физиологические факторы, пишет iherb. Селен. Антиоксидант его принимают вместе с йодом и витамином С. Рекомендуемая норма для взрослых 50-70 мкг в сутки. Если выбираете селен в препаратах, остановите выбор на селенометионине, поскольку он хорошо усваивается.

Четыре базовых витамина для хорошего настроения

Витамин. Фото: https://maximum.fm

Витамин D. С его помощью не только усваивается кальций, магний, фосфаты, он также участвует в процессе роста, восстановлении всех клеток организма и других многочисленных процессах.

SAMe. S-аденозилметионин (SAMe) используется при выработке многих химических соединений мозга, включая серотонин и другие нейромедиаторы. В опубликованных клинических исследованиях добавки SAMe показали способность улучшать настроение.

Магний. Отвечает за работу нервной системы, влияет на давление, расслабление мышц, уровень сахара в крови и качество сна. Из-за скудного содержания в пище большинство людей имеют дефицит магния. Для профилактики можно принимать магний в форме цитрата магния по 300 мг в сутки за пол часа до сна.

Напомним, несмотря на то, что витамины — полезные вещества, призванные поддерживать нормальную работу организма, их избыток может навредить здоровью. Исследователи выяснили, что бесконтрольное употребление витамина С может спровоцировать проблемы с почками. Ученые говорят, что избыток витаминов в организме серьезнее вредит здоровью, чем их дефицит, поэтому не стоит заниматься самолечением и назначать себе такого рода добавки.

Гарвардские эксперты отметили, что чрезмерный прием витамина С может вызвать токсические реакции, которые отражаются на работе почек, в частности могут образоваться камни, а от них невозможно избавиться без лекарств и хирургического вмешательства.






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Источник: https://ru.iherb.com/blog/5-natural-mood-supplements/1257
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