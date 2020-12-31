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Чем опасен поздний ужин для организма - медики

Еда на ночь приводит к неприятным проблемам со здоровьем

сегодня, 12:10
Автор:

Кириєнко Анна

Большинство людей знает, что есть на ночь — вредно. Однако только небольшое количество действительно отказывается от этой привычки, ведь мало кто знает, сколько вреда нам наносит пища, потребляемая перед сном.

Чем опасен поздний ужин для организма - медики

К чему приводит поздний ужин. Фото: shutterstock

Недавно американские ученые провели исследование, чтобы понять, какой вред наносит поздний ужин. Для этого они набрали добровольцев, которые в течение восьми недель питалась с 8 до 19 часов. Далее их график изменили, и они начали питаться с 12 до 23 часов также в течение такого же отрезка времени. Между двумя периодами исследования был сделан перерыв в пятнадцать дней.

Результаты ошеломили ученых. Во время второго периода исследования ученые обнаружили прямую зависимость между временем последнего приема пищи и набором жировой массы. Оказалось, чем больше человек ест на ночь, ты сильнее и быстрее толстеет.

Это объясняется тем, что когда мы спим, в нашем организме меняется синтез гормонов. Во сне вырабатывается небольшое количество инсулина. Поэтому глюкоза почти не выводится и остается в теле, повышая тем самым уровень холестерина и сахара в крови.

Так вредная привычка есть на ночь приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. В дополнение, если мы поздно питаемся, в организме не успевают вырабатываться гормоны грелин и лептин, которые дают нам ощущение сытости.

Поэтому чем раньше вы перестанете есть ночью, тем здоровее и стройнее будете.

Напомним, что медики рассказали, каким необычным свойством обладает паприка. Согласно исследованию, проведенному британскими учеными, эта приправа обладает антираковыми свойствами.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, кому лучше не есть оливье за новогодним столом. По словам диетолога Маргариты Куц, этот салат хоть и вкусный, но очень калорийный, поэтому он подойдет не всем.


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Источник: https://lenta.ua/ua/mediki-nazvali-naslidki-piznoyi-vecheri-i-perekusiv-na-nich-82496/
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