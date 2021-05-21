Бег убивает или укрепляет суставы: что говорят исследования

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Светлана Шкурупий
Во время бега активно задействован весь опорно-двигательный аппарат спины и нижних конечностей. С помощью этого вида спорта укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, но что происходит с суставами? Они укрепляются или ослабевают?
Как бег влияет на состояние суставов (фото из открытых источников)
Группа австрийских рентгенологов сделала МРТ коленных суставов 7 бегунов, принимавших участие в Венском марафоне в 1997-м году и спустя 10 лет они повторили снимки у тех же самых людей. Результаты эксперимента показали, что у 6 испытуемых, которые продолжали заниматься все это время бегом, не было зафиксировано никаких новых повреждений в коленных суставах. А вот у единственного завязавшего с бегом обнаружилось ухудшение внутри коленного сустава.
Ученые из Стэнфорда провели более масштабное исследование. Они наблюдали за 45 бегунами (и 53 участниками контрольной группы). По мере старения (спустя 18 лет) у 20% бегунов развился остеоартрит (самая распространенная форма артрита) коленного сустава, у тех же, кто не бегал доля заболевших составила 32%.
Умеренная нагрузка — укрепляет, чрезмерная — ослабляет
При чрезмерных нагрузках может возникать так называемая накопительная травма, когда ткани тела регулярно не успевают восстановиться между нагрузками. В этом случае чрезмерная накопительная (или резкий рост нагрузки) — способны вызывать травму. При этом умеренная нагрузка, в том числе ударная — вызывает укрепление и развитие суставов.
Кости бегунов крепче, чем у велосипедистов
Ученые выяснили, что плотность костей у бегунов заметно выше и предположили, что именно резкие повторяющиеся движения во время бега, которые отсутствуют при езде на велосипеде, делают кости сильнее.
Спортивный врач Александр Корчагин отметил, что вопрос вредит или укрепляет суставы бег — по-прежнему остается открытым, существует целый ряд разных точек зрения.
С большой вероятностью можно сказать, что при правильной технике, грамотном построении тренировочного процесса, подобные нагрузки будут полезны.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приносит больше пользы для здоровья — бег или ходьба.
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