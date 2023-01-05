Звезда Marvel попал в страшное ДТП и находится в реанимации (ФОТО)

На днях стало известно о том, что известный американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар", исполнитель роли мстителя "Соколиного глаза" в фильмах Marvel Джереми Реннер был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

Marvel / Фото из открытых источников

Известно, что 51-летний актер попал под снегоуборочную машину в воскресенье, 1 января, после того, как на штат Невада (США) обрушился сильнейший снегопад.

Актер вышел на задний двор своего коттеджа и начал расчищать частную подъездную дорожку от снега, чтобы родственники, гостившие у него на новогодние праздники, смогли уехать домой. В какой-то момент Раннер оставил ратрак (специальное транспортное средство для уборки снега на гусеничном ходу) без присмотра и вышел из кабины. Именно в этот момент снегоуборочная машина покатилась на него. Актер пытался вернуться в кабину, однако получил серьезные травмы грудной клетки и ног, а также потерял много крови.

Во вторник Раннер поделился в соцсетях фотографией из больницы и передал всем своим поклонникам пламенный привет, при этом поблагодарив всех "за поддержку и любовь".







Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии воздушным путем. На данный момент Раннер уже перенес несколько операций и продолжает находится в отделении интенсивной терапии. О нем заботятся его родные и близкие.

Стоит отметить, что власти штата Невада заявили, что актер не пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а произошедшее — это "трагический несчастный случай".

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