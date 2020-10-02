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Звезда «Лютера» сыграет главную роль в новом триллере

Триллер получил название «Зверь»

сегодня, 02:20
Автор:

Светлана Шкурупий

48-летний популярный актер, звезда художественного фильма "Тор" и детективного сериала "Лютер" Идрис Эльба появится в новом триллере под названием "Зверь". Такую информацию предоставило издание Deadline.

Звезда «Лютера» сыграет главную роль в новом триллере

Идрис Эльба

Известно, что режиссировать проект будет 54-летний Бальтасар Кормакур, который ранее работал над такими кинолентами, как "Эверест", "Два ствола" и "Во власти стихии". А над сценарием трудится Райан Ингл ("Вторжение", "Рэмпейдж").

Детали сюжета и актерский состав киноленты пока держится в секрете. Известно лишь, что Идрис Эльба сыграет в триллере главную роль и окажется в сложной ситуации, где ему придется вступить в схватку со львом. 

Когда стартуют съемки и когда фильм выйдет на большие экраны, создатели кинокартины тоже пока сказать не могут.

Напомним, что в марте 2020 года актер Идрис Эльба сообщил, что вместе с женой заразился коронавирусной инфекцией и призвал всех соблюдать условия карантина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Перевозчика" Джейсон Стейтем сыграет в новом триллере Гая Ричи.


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