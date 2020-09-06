Джейсон Стейтем сыграет в новом триллере Гая Ричи

Популярный актер, звезда фильмов "Механик" и "Шпион" Джейсон Стейтем согласился сняться в новой киноленте, режиссировать которую будет Гай Ричи. Такую информацию предоставило издание Deadline.

Съемки триллера, который повествует об агенте МИ-6, должны начаться в октябре текущего года, а вот дата премьеры находится пока под вопросом. Новая кинолента Гая Ричи будет называться "Пять глаз" и расскажет о шпионе (Стейтем), который получает задание остановить продажу новейшего опасного оружия. Для выполнения поручения ему придется применить всю свою ловкость, обаяние и изобретательность.

Джейсон Стейтем | Samir Hussein | WireImage

Работать над триллером будут компании Miramax и STXfilms, недавно выпустившие фильм "Джентльмены" под руководством Гая Ричи, собравший в мировом прокате более 114 млн долларов.

К слову, Джейсон Стейтем и британский режиссер неоднократно работали вместе в таких фильмах, как "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола" и "Костолом".

Представители кинокомпаний говорят, что эти две знаменитости составляют невероятную комбинацию, поэтому фильм должен получиться весьма успешным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джессика Альба возвращается на экраны в новом триллере.

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