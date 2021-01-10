Звезда «Довода» Кристофера Нолана появится в новом фильме Netflix (ВИДЕО)



















5 февраля на платформе Netflix выйдет новый фильм "Малкольм и Мари". Главные роли в нем принадлежат звезде нолановского "Довода" Джону Дэвиду Вашингтону и известной американской актрисе Зендае, пишет Variety.

Состав нового фильма Netflix поистине звездный. Фото: кадр из трейлера

На днях в Сети появился первый трейлер киноленты. История расскажет об отношениях известного режиссера, роль которого исполнит Вашингтон, и его возлюбленной, которую соответственно сыграет Зендая. В основном пара будет обсуждать аспекты прошлых отношений, которые были в их жизнях.

Стоит заметить, что и Зендая, и Джон Дэвид Вашингтон выступили еще и исполнительными продюсерами картины. Автором же фильма является Сэм Левинсон, который создал нашумевший — особенно среди молодежи — сериал "Эйфория". Кстати, Зендая исполнила одну из главных ролей в этом сериале, так что "Малкольм и Мари" — уже вторая совместная работа актрисы и режиссера.

"Мы чувствовали себя счастливыми, снимая этот фильм вместе, и сделали это с большой любовью. Мы все в восторге от того, что в итоге появился Netflix, который не имеет себе равных в предоставлении создателям фильмов свободы рассказывать свои истории, которые достигают аудитории во всем мире ", — прокомментировал съемки нового фильма Левинсон.

Интересно, что "Малкольм и Мари" — один из первых фильмов, работы над которым проводились во время пандемии коронавируса. Сообщается, что съемочная группа приняла все необходимые меры предосторожности: к примеру, все декорации соответствовали принятым протоколам защиты от COVID-19.

Ранее "Комментарии" рассказывали о конфузе Netflix — героиня одного из новых фильмов студии заявила, что такой страны, как Украина, не существует.

Также издание сообщало, что в Дании для детей сняли мультфильм о мужчине с самым длинным пенисом в мире.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!