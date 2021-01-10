Звезда «Довода» Кристофера Нолана появится в новом фильме Netflix (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
5 февраля на
платформе Netflix выйдет
новый фильм "Малкольм и Мари". Главные роли в нем принадлежат звезде
нолановского "Довода" Джону Дэвиду Вашингтону и известной американской актрисе
Зендае, пишет Variety.
Состав нового фильма Netflix поистине звездный. Фото: кадр из трейлера
На днях в Сети
появился первый трейлер киноленты. История расскажет об отношениях известного
режиссера, роль которого исполнит Вашингтон, и его возлюбленной, которую
соответственно сыграет Зендая. В основном пара будет обсуждать аспекты прошлых
отношений, которые были в их жизнях.
Стоит заметить,
что и Зендая, и Джон Дэвид Вашингтон выступили еще и исполнительными
продюсерами картины. Автором же фильма является Сэм Левинсон, который создал
нашумевший — особенно среди молодежи — сериал "Эйфория". Кстати, Зендая
исполнила одну из главных ролей в этом сериале, так что "Малкольм и Мари" — уже
вторая совместная работа актрисы и режиссера.
Интересно, что "Малкольм и Мари" — один из первых фильмов, работы над которым проводились во время пандемии коронавируса. Сообщается, что съемочная группа приняла все необходимые меры предосторожности: к примеру, все декорации соответствовали принятым протоколам защиты от COVID-19.
Ранее "Комментарии" рассказывали о конфузе Netflix — героиня одного из новых фильмов студии заявила, что такой страны, как Украина, не существует.
Также издание сообщало, что в Дании для детей сняли мультфильм о мужчине с самым длинным пенисом в мире.
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