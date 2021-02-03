Золотой глобус-2021: список номинантов престижной кинопремии

28 февраля в Калифорнии состоится 78-я церемония вручения престижнейшей кинопремии "Золотой глобус". Из-за пандемии коронавируса привычного пышного торжества не будет. Скорее всего, мероприятие и вовсе проведут в онлайн-режиме, как это уже неоднократно происходило с другими крупными проектами. Но самое главное, что "Золотой глобус" в принципе вручат. И официальный сайт кинопремии уже предоставил списки претендентов на награду.

В 2021 году на "Золотой глобус" очень много достойных номинантов. Фото из открытых источников

В номинации "Лучший драматический фильм" сразятся такие ленты, как "Девушка, подающая надежды", "Земля кочевников", "Суд над чикагской семеркой", "Манк" и "Отец".

Среди комедий и мюзиклов за статуэтку поборются "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Гамильтон", "Борат 2", "Выпускной", а также "Мьюзик".

Разумеется, не останутся в стороне и сериалы. Лучших в жанре драмы попробуют выбрать из "Мандалорца", "Короны", "Озарка", "Страны Лавкрафта" и "Сестры Рэтчед". А вот среди комедий за "Золотым глобусом" поохотятся "Стюардесса", "Тед Лассо", "Великая", "Эмили в Париже" и "Шиттс Крик".

Несомненно, интересной будет борьба и за "Лучший телефильм или мини-сериал". В этой номинации у нас представлены "Голос перемен", "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Неортодоксальная" и, разумеется, нашумевший хит 2020 года "Ход королевы".

Не на жизнь, а на смерть на "Золотом глобусе" сразятся и мультипликационные ленты. Статуэтку в номинации "Лучший анимационный фильм" попробуют получить "Душа", "Путешествие на луну", "Семейка Крудс: новоселье", "Вперед", а также "Легенда о волках".

Среди иностранных фильмов, к сожалению, не нашлось ни одного, который бы представил Украину. Более того — в перечне лент вообще нет ни одной, снятой представителями славянских стран. И тем не менее за звание "Лучшего фильма на иностранном языке" сразятся итальянский "Вся жизнь впереди", датский "Еще по одной", южнокорейский "Минари", французский "Ты и я", а еще гватемальский "Ла Йорона".

С фильмами вроде закончили, перейдем к личностям. Здесь жюри будет, разумеется, еще сложнее. Номинаций, к слову, очень много.

Статуэтку за "Лучший сценарий" попробуют добыть Эмеральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), Джек Финчер ("Манк"), Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), а также сразу двое авторов идеи фильма "Отец" Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер.

Номинированы на "Золотой глобус" и композиторы. Это Александр Десплат ("Полночное небо"), Людвиг Йоранссон ("Довод"), Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всех концов света"). Интересно, что Трент Резнор и Аттикус Росс номинированы на премию дважды — за проекты "Душа" и "Манк". Правда, в мультфильме к ним еще присоединился и Джон Батист.

Лучших актеров будут определять по жанру фильма, в котором они снимались, а еще по главной или второстепенной роли.



Итак, жанр драма:

• лучшая актриса фильма — Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Андра Дей ("The United States Vs. Billie Holiday") и Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины");

• лучший актер фильма — покойный Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Гари Олдман ("Манк"), а также Тахар Рахим ("Мавританец");

• лучшая актриса сериала — Оливия Колман и Эмма Коррин (обе из "Короны"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Сара Полсон ("Сестра Рэтчед"), Лора Линни ("Озарк");

• лучший актер сериала — Джейсон Бэйтман ("Озарк"), Джош О’Коннор ("Корона"), Аль Пачино ("Охотники"), Мэттью Рис ("Перри Мэйсон") и Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу").

В жанре комедии представлены следующие имена:

• лучшая актриса фильма — Мария Бакалова ("Борат 2"), Мишель Пфайффер ("Уйти, не прощаясь"), Розамунд Пайк ("Аферистка"), Аня Тэйлор-Джой ("Эмма"), Кейт Хадсон ("Мьюзик");

• лучший актер фильма — Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Джеймс Корден ("Выпускной"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда"), Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс");

• лучшая актриса сериала — Лили Коллинз ("Эмили в Париже"), Кейли Куоко ("Стюардесса"), Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои"), Эль Фаннинг ("Великая") и Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик").

• лучший актер сериала — Николас Холт ("Великая"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Рами Юссеф ("Рами") и Юджин Леви ("Шиттс Крик").

За звание лучшей актрисы в телефильме или мини-сериале по мнению "Золотого глобуса" сразятся Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"), Шира Хаас ("Неортодоксальная"), Дейзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди"), Николь Кидман ("Отыграть назад") и Кейт Бланшетт ("Миссис Америка").

Среди актеров за аналогичную статуэтку посоревнуются Джефф Дэниэлс из "Правила Коми", Брайан Крэнстон из "Вашей чести", Хью Грант из "Отыграть назад", Марк Руффало из "Я знаю, что это правда", а также Итан Хоук из "Птицы доброго Господа".

Ранее "Комментарии" сообщали, что известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!