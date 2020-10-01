Знаменитые американские актёры - выходцы из Украины и России (фото)

Голливуд имеет длинную и яркую историю, участие в которой принимали именитые актёры и актрисы разнообразного происхождения. Так, многие именитые актеры имеют славянские корни и считаются выходцами из бывшего СССР. Список известных американцев с корнями из России и Украины опубликовал портал novosti-n.org.

Источник: Заграница

Мила Кунис

Милена Марковна Кунис – так звучит полное имя актрисы и модели. Милена родилась в еврейской семье, в Украине, в Черновцах. В возрасте 8 лет ее семья иммигрировала в США. Изучив государственный язык Америки, стала интересоваться театром и кино. ЕЕ наиболее известные работы – озвучка Мег Гриффин в мультипликационном сериале "Гриффины", "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Оз: Великий и Ужасный" и дилогия "Очень плохие мамочки". В интервью актриса не один раз делала отсылку на славянские корни.





Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пелтроу — обладательница "Оскара" в номинации "лучшая женская роль" за роль в фильме "Влюблённый Шекспир". Отец Гвинет еврей – выходец из известного раввинского рода Палтровичей, который проживал в Санкт-Петербурге. Удивительно, что о своем происхождении американка узнала, будучи взрослой и приняла эту информацию как дань.





Майкл Дуглас

Американский актёр и продюсер Майкл Дуглас является обладателем двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", премии "Эмми". Но мало кто знает, что этот типичный американец обладает русскими корнями. Его родственник уехал из Российской Империи в период русско-японской войны, чтобы избежать призыва на фронт, сменив фамилию Даниелович-Демский на Дуглас, чтобы не выделяться на фоне американцев. Кстати, его дед актера стал основателем знаменитой актёрской династии.





Вайнона Райдер

Одна из успешных актрис 90-х годов имеет израильско-румынские корни — Майкл Горовиц, ее предок был потомком еврейских эмигрантов из Российской империи и Королевства Румынии. Также по отцовской линии у нее есть и белорусские корни.





Харрисон Форд

Американский актер, известный ролями в серии фильмов "Звёздные войны", и "Индиана Джонс" предпочитает не вспоминать о своем неамериканском происхождении. Известно, что его бабушка, Анна (Нехама) Лифшиц родилась в Российской империи в еврейской семье за чертой в г. Минск. В начале прошлого века она иммигрировала в США и обосновалась в Бруклине.





Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший — американский актёр, продюсер и музыкант. Номинант на "Оскара", Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также исполнитель роли супергероя "Марвел" является выходцем из СССР. Его отец был евреем, которые уехал в США, чтобы начать актёрскую карьеру. Роберт продолжил династию, а русский подход к работе помог ему покорить Голливуд.





Милла Йовович

Исполнительница главной роли сериала "Обители зла" наиболее известная голливудская актриса со славянскими корнями. Ее отец — врач из Черногории; мать советская и американская актриса. В детстве Милла жила в Украине. В 1980 году ее семья переехала в Лондон, потом в США. Известность Йолович получила в качестве модели. Неординарная внешность девушки заинтересовала режиссёра Люка Бессона, благодаря которому актрисе удалось пробиться в большое кино.





Леонардо ДиКаприо

Известно, что мать оскароносного актера родилась в русско-немецкой семье, а бабушка эмигрировала из Одессы в США в 1950-х годах. Обучаясь по системе Станиславского в русском театре развили в актёре талант, благодаря которому Леонардо способен воплотить на экране самые разноплановые роли.





Натали Портман

Портман — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер, наибольшую известность получила благодаря участию в фильме "Леон-киллер". Известно, что её прабабушка эмигрировала в Вашингтон из Одессы. Натали ни разу не была в Украине, однако гордится своим происхождением.





Дэвид Духовны

Исполнитель главной известного сериала 90-х "Секретные материалы" и начала 2000-х "Блудливая Калифорния" стал настоящим секс-символом США. Часто актёр неоднократно делал отсылку к русскому-еврейскому происхождению. Иногда такая откровенность приносила вред карьере и отказам в получении ролей. Гордостью актёра является роль в рекламе пива "Сибирская корона".

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