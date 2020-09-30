Что посмотреть в дождливый октябрь, не выходя из дома: представлены 7 новинок

Октябрь
нынешнего года с его дождем за окном, горячим шоколадом и теплым пледом в
удобном кресле, богат на телевизионные премьеры. Развлекательный портал lux.fm сделал подборку самых
интересных из них.
Источник: tehnoobzor.com
Отмотать назад
Дата выхода: 25 октября
В ролях: Николь Кидман, Хью Грант
Сюжет: запутанная таинственная история семейной пары, где
она — психотерапевт. В их ровную жизнь врывается убивство, которое влечет за
собой за собой ужасные разоблачения.
Эмили в Париже
Дата выхода: 2 октября
В ролях: Лили Коллинз
Сюжет: поездка молодого специалиста по маркетингу в Париж
превращается в сказку.
Край монстров
Дата выхода: 2 октября
В ролях: Тейлор Шиллинг, Кейтлин Дивер
Сюжет: фильм снят на основе рассказа Натана Баллингруда
"Монстры озер Северной Америки". 8 серий фильма ужасов не оставят вас
равнодушными.
Божья птица
Дата выхода: 4 октября
В ролях: Итан Хоук, Давид Диґс
Сюжет: минисериал о движении за отмену рабства и человека,
который за это боролся.
neXt
Дата выхода: 6 октября
В ролях: Джон Слэттери
Сюжет: сериал о последствиях, который может причинить
неконтролируемый искусственный интеллект и изобретателе, который предупреждает
человечество о том, что всем грозит опасность.
Гамбит королевы
Дата выхода: 23 октября
В ролях: Аня Тейлор-Джой
Сюжет: история о гениальной 8-летней шахматистке, чья
любовь к шахматам граничит с одержимостью.
Хелстром
Дата выхода: 16 октября
В ролях: Элизабет Марвел
Сюжет: первый сериал Marvel в жанре хоррор о родственных
связях.
Ранее "Комментарии" писали о том, что вышел трейлер новой
рождественской комедии от Netflix.
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