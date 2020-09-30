kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Что посмотреть в дождливый октябрь, не выходя из дома: представлены 7 новинок
commentss НОВОСТИ Все новости

Что посмотреть в дождливый октябрь, не выходя из дома: представлены 7 новинок

Прокат некоторых фильмов запланирован уже на эту пятницу - 2 октября

30 сентября 2020, 22:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Октябрь нынешнего года с его дождем за окном, горячим шоколадом и теплым пледом в удобном кресле, богат на телевизионные премьеры. Развлекательный портал lux.fm сделал подборку самых интересных из них.

Что посмотреть в дождливый октябрь, не выходя из дома: представлены 7 новинок

Источник: tehnoobzor.com

 Отмотать назад

 Дата выхода: 25 октября

 В ролях: Николь Кидман, Хью Грант

 Сюжет: запутанная таинственная история семейной пары, где она — психотерапевт. В их ровную жизнь врывается убивство, которое влечет за собой  за собой ужасные разоблачения.



 Эмили в Париже

 Дата выхода: 2 октября

 В ролях: Лили Коллинз

 Сюжет: поездка молодого специалиста по маркетингу в Париж превращается в сказку.



 Край монстров

 Дата выхода: 2 октября

 В ролях: Тейлор Шиллинг, Кейтлин Дивер

 Сюжет: фильм снят на основе рассказа Натана Баллингруда "Монстры озер Северной Америки". 8 серий фильма ужасов не оставят вас равнодушными.



 Божья птица

 Дата выхода: 4 октября

 В ролях: Итан Хоук, Давид Диґс

 Сюжет: минисериал о движении за отмену рабства и человека, который за это боролся.

 

neXt

 Дата выхода: 6 октября

 В ролях: Джон Слэттери

 Сюжет: сериал о последствиях, который может причинить неконтролируемый искусственный интеллект и изобретателе, который предупреждает человечество о том, что всем грозит опасность.


 

Гамбит королевы

 Дата выхода: 23 октября

 В ролях: Аня Тейлор-Джой

 Сюжет: история о гениальной 8-летней шахматистке, чья любовь к шахматам граничит с одержимостью.



 Хелстром

 Дата выхода: 16 октября

 В ролях: Элизабет Марвел

 Сюжет: первый сериал Marvel в жанре хоррор о родственных связях.


Ранее "Комментарии" писали о том, что вышел трейлер новой рождественской комедии от Netflix.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости