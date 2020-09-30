Что посмотреть в дождливый октябрь, не выходя из дома: представлены 7 новинок

Октябрь нынешнего года с его дождем за окном, горячим шоколадом и теплым пледом в удобном кресле, богат на телевизионные премьеры. Развлекательный портал lux.fm сделал подборку самых интересных из них.

Источник: tehnoobzor.com

Отмотать назад

Дата выхода: 25 октября

В ролях: Николь Кидман, Хью Грант

Сюжет: запутанная таинственная история семейной пары, где она — психотерапевт. В их ровную жизнь врывается убивство, которое влечет за собой за собой ужасные разоблачения.









Эмили в Париже



Дата выхода: 2 октября

В ролях: Лили Коллинз

Сюжет: поездка молодого специалиста по маркетингу в Париж превращается в сказку.









Край монстров

Дата выхода: 2 октября

В ролях: Тейлор Шиллинг, Кейтлин Дивер

Сюжет: фильм снят на основе рассказа Натана Баллингруда "Монстры озер Северной Америки". 8 серий фильма ужасов не оставят вас равнодушными.









Божья птица

Дата выхода: 4 октября

В ролях: Итан Хоук, Давид Диґс

Сюжет: минисериал о движении за отмену рабства и человека, который за это боролся.

neXt

Дата выхода: 6 октября

В ролях: Джон Слэттери

Сюжет: сериал о последствиях, который может причинить неконтролируемый искусственный интеллект и изобретателе, который предупреждает человечество о том, что всем грозит опасность.









Гамбит королевы

Дата выхода: 23 октября

В ролях: Аня Тейлор-Джой

Сюжет: история о гениальной 8-летней шахматистке, чья любовь к шахматам граничит с одержимостью.









Хелстром

Дата выхода: 16 октября

В ролях: Элизабет Марвел

Сюжет: первый сериал Marvel в жанре хоррор о родственных связях.





Ранее "Комментарии" писали о том, что вышел трейлер новой рождественской комедии от Netflix.



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