В Голливуде снимут сериал о вирусе, понижающем IQ

Известный голливудский кинорежиссер и сценарист Чарли Кауфман, наиболее известен такими работами, как "Вечное сияние чистого разума" и "Адаптация" заявил, что работает над новым мини-сериалом для НВО. Такую информацию предоставило издание Collider.

"Оскароносный" режиссер сообщил, что заинтересован в выходе кинокартины, сценарий которой основан на романе Артура Херцега "IQ 83". В Голливуде пытаются уже почти 20 лет экранизировать книгу, но пока попытки не увенчались успехом. Как будет называться сериал и когда зрители смогут увидеть его на экранах пока остается загадкой.

Известно, что роман "IQ 83" рассказывает о докторе Джеймсе Хили, который в ходе экспериментов с ДНК, создает вирус, понижающий у людей уровень интеллекта. Он распространяется воздушно-капельным путем и быстро набирает обороты. Жертвой эпидемии слабоумия становится даже президент США. Главный герой изо всех сил пытается создать вакцину, но времени у него остается все меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Голливуде снимут триллер о пандемии.

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