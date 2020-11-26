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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы "Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о фильме
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"Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о фильме

Премьера кинофильма в украинских кинотеатрах состоялась 10 октября 2019 года

сегодня, 15:01
Автор:

Любовь Блажко

26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал кинопрокат фильма "Захар Беркут". Известно, что украинскую ленту покажут в 600 кинотеатрах по всей стране.  Режиссерами являются Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. 

"Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о фильме

Кадр из фильма "Захар Беркут". Фото: pravda.if.ua

Фильм рассказывает нам о монгольской орде, которую возглавил хан Бурундай. Они движутся в западном направлении, уничтожая на своем пути все поселения и захватывая их жителей в рабство.

Интересные об этом историческом боевике, которые стоит знать: 

Режиссер картины признался, что Карпаты – невероятное мистическое место. Их уникальная атмосфера поспособствовала тому, чтобы фильм получился именно таким. 

В один из съемочных дней не переставая шел дождь, но когда снимали одну из главных сцен – дождь прекратился на 8 минут. Мистика?

Боевые трюки исполняли украинские каскадеры, но помогали им в этом британские и американские коллеги, рассказав несколько профессиональных секретов. 

"Захар Беркут" предназначен для зрителей от 12 лет и подходит для просмотра всей семьей.

Внук Ивана Франко дал свое согласие на то, чтобы сюжет фильма немного отличался от произведения его знаменитого деда.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, лучшие фильмы для холодного декабря. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/kino/ukrainskij-film-zahar-berkut-vyishel-v-prokat-v-oae-interesnyie-faktyi-o-lente.htm
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