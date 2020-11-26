"Захар Беркут" вышел в прокат в ОАЭ: интересные факты о фильме

26 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал кинопрокат фильма "Захар Беркут". Известно, что украинскую ленту покажут в 600 кинотеатрах по всей стране. Режиссерами являются Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн.

Кадр из фильма "Захар Беркут". Фото: pravda.if.ua

Фильм рассказывает нам о монгольской орде, которую возглавил хан Бурундай. Они движутся в западном направлении, уничтожая на своем пути все поселения и захватывая их жителей в рабство.

Интересные об этом историческом боевике, которые стоит знать:



Режиссер картины признался, что Карпаты – невероятное мистическое место. Их уникальная атмосфера поспособствовала тому, чтобы фильм получился именно таким.

В один из съемочных дней не переставая шел дождь, но когда снимали одну из главных сцен – дождь прекратился на 8 минут. Мистика?

Боевые трюки исполняли украинские каскадеры, но помогали им в этом британские и американские коллеги, рассказав несколько профессиональных секретов.

"Захар Беркут" предназначен для зрителей от 12 лет и подходит для просмотра всей семьей.

Внук Ивана Франко дал свое согласие на то, чтобы сюжет фильма немного отличался от произведения его знаменитого деда.





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