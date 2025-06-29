Выйдет ли четвертый сезон сериала "Игра в кальмара": что известно

27 июня Netflix выпустил последний, третий сезон сериала "Игра в кальмара". После шести напряженных эпизодов, полных жестоких и неожиданных поворотов, сериал закончил свою историю. Однако, несмотря на заявление создателей о завершении сериала, ряд моментов в финале "Игры в кальмара" вызвал предположение, что может быть продолжение. Внимание, текст содержит спойлеры.

Что известно о 4 сезоне "Игра в кальмара". Фото из открытых источников

Чем закончился 3 сезон "Игры в кальмара"

Последний сезон завершается сценой в центре Лос-Анджелеса, где главный координатор игр, которого называют Фронтменом, слышит знакомый звук игры такджи. Он видит вербовщицу в качестве Кейт Бланшетт и пересматривается с ней взглядами. Ли Бен Хон, сыгравший Фронтмена, объясняет финальную сцену тем, что "Игра в кальмара" продолжается.

"Лично я интерпретирую это так, что, несмотря на все благородные усилия стольких людей, мир все еще остается прежним", — сказал Ли Бен Хон.

Таким образом, в третьем сезоне "Игра в кальмара" можно увидеть намеки на продолжение сериала.

Будет ли 4 сезон "Игры в кальмара"

Режиссер и создатель сериала Хван Дон Хек заявил однозначно, что третий сезон "Игра в кальмаре" последний.

"Поскольку 2-й и 3-й сезоны рассказывают завершенную историю, которая также завершает некоторые незавершенные моменты с 1-го сезона, не имеет смысла продолжать сериал. Я рад видеть, как зерно, посеянное при создании "Игры в кальмара", растет и приносит плоды до конца этой истории", — пояснил Хек.

Это решение выглядит логичным, ведь сериал, начавшийся как социальная драма о неравенстве и моральном выборе, дошел до своей кульминации со смертью главного героя.

Финальные кадры сериала "Игра в кальмаре"

Однако, невзирая на закрытие основной истории, Netflix вряд ли захочет отказываться от мира "Игры в кальмара". На это указывает концовка сериала, где показана американская вербовщица. Кроме того, в 2023 году издание Deadline сообщало, что режиссер Дэвид Финчер работает над адаптацией "Игры в кальмара". А Хван Дон Хек отметил возможность выхода американской версии сериала.

"3-й сезон – это действительно финал, и вы сможете это почувствовать, как только посмотрите. Но я не пытаюсь сказать, что собираюсь полностью закрыть двери для спин-офов или сиквелов. Как говорится, "никогда не говори никогда"", — объяснил Хек.

Несмотря на то, что четвертый сезон "Игры в кальмара" не будет снят, все говорит, что мы можем получить спин-офф сериала. Пока официального ничего не подтверждено. Также неизвестна дата выхода возможного нового сериала на идеи "Игры в кальмара".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем секрет успеха сериала "Игра в кальмара".

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