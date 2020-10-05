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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Появился трейлер фильма «Ведьмы» от Роберта Земекиса
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Появился трейлер фильма «Ведьмы» от Роберта Земекиса

Премьера фильма состоится в конце октября

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Всемирно известная кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фэнтези-фильма "Ведьмы", который снят по мотивам одноименного романа Роальда Даля. Видеоролик опубликован на YouTube-канале WBRussia и собрал около миллиона просмотров.

Появился трейлер фильма «Ведьмы» от Роберта Земекиса

Кадр из фильма "Ведьмы"

Режиссером проекта выступил Роберт Земекис, известный такими фильмами, как "Форрест Гам", "Назад в будущее", "Прогулка" и т.д. 

Новый фильм выйдет на экраны уже 22 октября текущего года на стриминговой платформе HBO Max, которая стартовала шесть месяцев назад.

Главную роль в "Ведьмах" сыграла звезда фильмов "Стажер" и "Дьявол носит Prada" 37-летняя Энн Хэтэуэй. Компанию ей составила Октавия Спенсер ("Ма", "Форма воды"), Стэнли Туччи ("King’s Man: Начало"), Крис Рок ("Неделя до…") и другие.

В центре сюжета мальчик-сирота, который живет вместе с бабушкой и узнает от нее удивительные истории о ведьмах. Но однажды в отель, где они живут, приезжает целый шабаш настоящих ведьм, которые очень не любят детей и хотят превратить их в мышей.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба сыграет главную роль в новом триллере. 


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