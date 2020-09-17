Вышел трейлер фантастического фильма «Грань времени»

В сети появился трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Грань времени". Видеоролик опубликован на YouTube-канале компании Well Go USA Entertainment и уже набрал более 53 тысяч просмотров.

wellgousa.com

Режиссерами проекта выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали вместе над фильмами "Ломка" и "Весна". Съемки фильма проходили в Новом Орлеане (Луизиана).

Сюжет киноленты рассказывает о двух фельдшерах - Стиве и Деннисе, которые столкнулись с серией ужасных смертей, вызванных новым видом синтетических наркотиков. Новое вещество способно менять восприятие реальности и времени.

Главные роли в научно-фантастичном фильме сыграли Джейми Дорнан ("Пятьдесят оттенков серого"), Энтони Маки ("Мстители"), Кэтрин Аселтон ("Подарок", "Море деревьев") и другие.

К слову, премьера кинокартины запланирована на 23 октября текущего года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер новой комедии "Хэллоуин Хьюби", главную роль в которой сыграл актер Адам Сэндлер.

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