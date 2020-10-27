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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Выход «Блондинки в законе-3» перенесли из-за COVID-19: названа новая дата выхода
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Выход «Блондинки в законе-3» перенесли из-за COVID-19: названа новая дата выхода

Роль «блондинки» вновь исполнит Риз Уизерспун

сегодня, 02:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Поклонникам Элли Вудс придется еще немного подождать выхода очередного фильма "Блондинка в законе". На этой неделе Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) объявила в своем Твиттере, что выход фильма перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNN.

Выход «Блондинки в законе-3» перенесли из-за COVID-19: названа новая дата выхода

Так, в MGM сообщили, что премьера фильма "Блондинка в законе-3" состоится 3 мая 2022 года.

Роль Элли Вудс, как и в прошлых двух фильмах, исполнит Риз Уизерспун. Новость о переносе даты выхода фильма появилась через день после того, как Риз Уизерспун и другие актеры "Блондинки в законе" воссоединились в онлайн-чате. Актриса отметила, что для нее это трогательный момент и она мысленно вернулась в 2001 год, когда вышел первый фильм франшизы об Элли Вудс.

Ранее "Комментарии" писали, что кинопроизводство в 2020-м внедряет новые взгляды на канонических персонажей. Так, например, новой Золушкой станет парень. Студия Disney работает над новым хип-хип-мюзиклом по мотивам всем известной сказки о Золушке. Новый проект имеет название "Сникерелла" (англ. Sneakerella), героем которого станет темнокожий подросток.


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