Выход «Блондинки в законе-3» перенесли из-за COVID-19: названа новая дата выхода

Поклонникам Элли Вудс придется еще немного подождать выхода очередного фильма "Блондинка в законе". На этой неделе Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) объявила в своем Твиттере, что выход фильма перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет CNN.



Так, в MGM сообщили, что премьера фильма "Блондинка в законе-3" состоится 3 мая 2022 года.

Роль Элли Вудс, как и в прошлых двух фильмах, исполнит Риз Уизерспун. Новость о переносе даты выхода фильма появилась через день после того, как Риз Уизерспун и другие актеры "Блондинки в законе" воссоединились в онлайн-чате. Актриса отметила, что для нее это трогательный момент и она мысленно вернулась в 2001 год, когда вышел первый фильм франшизы об Элли Вудс.

Ранее "Комментарии" писали, что кинопроизводство в 2020-м внедряет новые взгляды на канонических персонажей. Так, например, новой Золушкой станет парень. Студия Disney работает над новым хип-хип-мюзиклом по мотивам всем известной сказки о Золушке. Новый проект имеет название "Сникерелла" (англ. Sneakerella), героем которого станет темнокожий подросток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!