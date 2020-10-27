Выход «Блондинки в законе-3» перенесли из-за COVID-19: названа новая дата выхода

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Татьяна Веремеева
Поклонникам Элли Вудс придется еще немного подождать
выхода очередного фильма "Блондинка в законе". На этой неделе Metro-Goldwyn-Mayer
(MGM) объявила в своем Твиттере, что выход фильма перенесли из-за пандемии
коронавируса. Об этом пишет CNN.
Так, в MGM сообщили, что премьера фильма "Блондинка в
законе-3" состоится 3 мая 2022 года.
Роль Элли Вудс, как и в прошлых двух фильмах, исполнит
Риз Уизерспун. Новость о переносе даты выхода фильма появилась через день после
того, как Риз Уизерспун и другие актеры "Блондинки в законе" воссоединились в
онлайн-чате. Актриса отметила, что для нее это трогательный момент и она
мысленно вернулась в 2001 год, когда вышел первый фильм франшизы об Элли Вудс.
Ранее "Комментарии" писали, что кинопроизводство в 2020-м
внедряет новые взгляды на канонических персонажей. Так, например, новой
Золушкой станет парень. Студия Disney работает над новым
хип-хип-мюзиклом по мотивам всем известной сказки о Золушке. Новый проект имеет
название "Сникерелла" (англ. Sneakerella), героем которого станет темнокожий
подросток.
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