Вуди Аллен завершает свою карьеру. Сейчас легендарный режиссер снимает свой последний фильм

Такой же легендарный, как и скандально известный режиссер Вуди Аллен в Париже, снимает свой 50-й фильм. Во время съемок он нашел момент пообщаться с испанской газетой La Vanguardia. В интервью с ней Вуди Аллен признался, что "Оса 22", которую он сейчас снимает, станет последним фильмом в его профессиональной карьере. Затем он уходит на пенсию.

Вуди Аллен завершает свою карьеру. Сейчас он снимает свой последний фильм. Фото из открытых источников

Однако Вуди Аллен не намерен полностью бросать работу. В интервью La Vanguardia он объявил, что сейчас сосредоточится на писательстве. Недавно режиссер издал пятый сборник своих сатирических рассказов, а чуть раньше издал книгу о своих воспоминаниях. Обе эти книги имели значительные проблемы с продажами из-за бойкота режиссера, получившего серьезные обвинения в свой адрес.

О фильме "Оса 22", который Вуди Аллен сейчас снимает в Париже, известно немногое. Весь актерский состав будет с французских актеров, а фильм будут сниматься на французском языке. В интервью изданию Le Journal du Dimanche Аллен описал свою новую работу как "ядовитый романтический триллер". Предполагается, что он будет иметь похожую атмосферу с другим фильмом Аллена, "Матч-пойнт" в 2005 году.

Последний фильм в карьере Вуди Аллена был профинансирован полностью за пределами Голливуда. Артист долго живет в Европе, где снимал свои последние фильмы. Режиссер стал персоной нон грата в Голливуде после того, как его обвинили в сексуальных отношениях со своей приемной дочерью Дилан Ферроу.

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